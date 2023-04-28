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Стала известна полная программа фестиваля «Река в цвету» в Белгороде

28 апреля 2023, 09:44
Фото: 1MI
Продлится цветочный праздник три дня на трёх площадках. Откроется фестиваль 29 апреля в полдень, сообщили в мэрии.

Стала известна программа фестиваля «Река в цвету», который стартует 29 апреля в полдень. Мероприятия проведут на трёх площадках: на сцене на реке, в «Мастерславле» и в парке «Котофей».

29 апреля белгородцев ожидают концерты, спектакли и ряд других мероприятий. В «Мастерславле» гостям расскажут о современных тенденциях ландшафтной архитектуры, об особенностях создания газонов. Тем временем в «Котофее» проведут спектакли и различные игры, а завершится день дискотекой и выступлением творческих коллективов.

30 апреля на сцене состоятся показы мультфильмов и спектакли. В «Мастерславле» запланирована образовательная программа. В парке организуют концерты и активные игры, также здесь пройдёт спортивное ориентирование.

1 мая на сцене на реке состоится закрытие фестиваля, однако перед этим белгородцам снова покажут концерты и фильмы, в «Мастерславле» расскажут о растениях, а в парке будет развлекательная программа.

Подробнее обо всех мероприятиях — в афише.

Фото: мэрия Белгорода
Арт-композиции из растений представят белгородцам на фестивале «Река в цвету»
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#Наталья Корявых#Белгород#Белгородская область#Новости Белгорода#Город#Фестиваль#Река в цвету#Программа фестиваля
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