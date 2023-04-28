Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Стала известна программа фестиваля «Река в цвету», который стартует 29 апреля в полдень. Мероприятия проведут на трёх площадках: на сцене на реке, в «Мастерславле» и в парке «Котофей».
29 апреля белгородцев ожидают концерты, спектакли и ряд других мероприятий. В «Мастерславле» гостям расскажут о современных тенденциях ландшафтной архитектуры, об особенностях создания газонов. Тем временем в «Котофее» проведут спектакли и различные игры, а завершится день дискотекой и выступлением творческих коллективов.
30 апреля на сцене состоятся показы мультфильмов и спектакли. В «Мастерславле» запланирована образовательная программа. В парке организуют концерты и активные игры, также здесь пройдёт спортивное ориентирование.
1 мая на сцене на реке состоится закрытие фестиваля, однако перед этим белгородцам снова покажут концерты и фильмы, в «Мастерславле» расскажут о растениях, а в парке будет развлекательная программа.
Подробнее обо всех мероприятиях — в афише.