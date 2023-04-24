Детские площадки в Белгородской области приведут в порядок к 1 мая

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
По наблюдениям главы региона Вячеслава Гладкова, с начала весны от населения поступило большое количество жалоб на состояние детской спортивной инфраструктуры во дворах городов и сёл.
Мне кажется, что это 100% недоработка органов местного самоуправления. К сожалению, вынужден поднимать эти вопросы на уровень правительства области.
Вячеслав Гладков
По данным регионального министра ЖКХ Алексея Ботвиньева, с 7 по 20 апреля всего от белгородцев поступило в устной и письменной форме 389 обращений. 205 касались вопросов устройства новых площадок, 96 — замены элементов, оборудования уже существующих площадок, 88 — неудовлетворительного состояния и требований капремонта.
Больше всего обращений поступило от жителей Белгорода (115), Старооскольского горокруга (74) и Белгородского района (53). По Ивнянскому, Волоконовскому, Краснояружскому, Прохоровскому районам и Грайворонскому горокругу поступило по два обращения.
На 24 апреля муниципалитеты провели работы по 54 обращениям. Это 29,3% от общего количества замечаний. По 130 обращениям работы должны выполнить до 1 мая. В основном, это мелкий ремонт оборудования, окраска элементов, частичная замена покрытия и завоз нового песка.
Алексей Ботвиньев
Гладков поинтересовался, успеет ли выполнить все работы Белгород. Мэр областного центра Валентин Демидов отметил, что из 115 обращений 48 касаются строительства новых площадок.
Что касается ремонта - в основном, это детские площадки управляющих компаний. Думаю, до 1 мая постараемся выполнить.
Валентин Демидов
По запросу жителей в отношении новых площадок, Гладков попросил глав отработать этот вопрос и рассмотреть строительство новых объектов в 2024 году через механизм инициативного бюджетирования и проекта «Решаем вместе».
Для этого и начиналась реализация данных проектов. Вопрос в одном: «Насколько жители поддерживают данное предложение?». Мы очень часто сталкиваемся, что есть строительство детской площадки около одного подъезда, а у люди просят через подъезд ещё одну.
Вячеслав Гладков