bel.ru
ГлавноеВсе новости

Длинная рабочая неделя

Выбрать дату
Октябрь
Работать в субботу? Наступающий ноябрь готовит неприятный сюрприз
Для россиян эта рабочая неделя станет длинной: дни с 28 октября по 2 ноября включительно будут трудовыми. Связано такое изменение с грядущим официальным праздником. Но стоит ли ждать лишние выходные? Читайте в материале Бел.Ру.
28 октября, 06:38
Короткая рабочая неделя ожидает россиян: когда и в честь чего?
Белгородцев ждут предпоследние праздничные выходные в этом году, следует из производственного календаря. В России готовятся отметить День народного единства.
14 октября, 07:50
Месяц только начался, а россиян уже пугают шестидневной рабочей неделей
Поработать придётся больше из-за празднования Дня народного единства. Его отмечают 4 ноября. Длинной будет неделя с 28 октября по 2 ноября.
1 октября, 07:18
Апрель
Праздник Весны и Труда: почему отмечаем и сколько дней отдыхаем в 2024 году?
22 апреля, 09:08

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика