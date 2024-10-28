Длинная рабочая неделя

Работать в субботу? Наступающий ноябрь готовит неприятный сюрприз

Для россиян эта рабочая неделя станет длинной: дни с 28 октября по 2 ноября включительно будут трудовыми. Связано такое изменение с грядущим официальным праздником. Но стоит ли ждать лишние выходные? Читайте в материале Бел.Ру.