Разметку поверх ям и парней с муляжами оружия обсуждали белгородцы 1 мая

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Жители Дубового сообщают о проблемах с дорогами посёлка. По их словам, разметку наносят прямо под дождём и на ямы. В местной администрации инцидент уже прокомментировали, сообщив, что в адрес подрядчика направили претензию с требованиями перенанести дорожную разметку.
При этом жалобы на плохие дороги в Дубовом можно найти и на страничке Вячеслава Гладкова. В комментариях под постами губернатора местные жители утверждают, что починить ямы обещали к маю, но до сих пор этого не сделали — «конь не валялся».
Трое молодых людей пытались проникнуть на крышу многоэтажки с отключенными телефонами и муляжами оружия. Произошло это вечером на Крейде, сообщает со ссылкой на собственные источники издание «Фонарь».
Двух парней задержали, утверждают журналисты. Ещё одному якобы удалось скрыться. Каких-либо подробностей о случившемся на данный момент нет.
Как передаёт губернатор Александр Богомаз, в Унечском районе на 136 километре путей Брянск — Унеча сработало неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва неустановленного предмета сошёл с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших при этом нет.
По данным журналистов, железнодорожный состав с 60 вагонами был гружён нефтепродуктами и пиломатериалами.