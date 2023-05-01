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Разметку поверх ям и парней с муляжами оружия обсуждали белгородцы 1 мая

1 мая 2023, 16:00
Фото: Bel.ru
1 мая в Белгородской области выдалось дождливым. Тем не менее, погода не помешала завершить фестиваль «Река в цвету», да и других интересных событий в регионе было достаточно.

Что мне дождик проливной: как в Дубовом дорогу ремонтируют

Жители Дубового сообщают о проблемах с дорогами посёлка. По их словам, разметку наносят прямо под дождём и на ямы. В местной администрации инцидент уже прокомментировали, сообщив, что в адрес подрядчика направили претензию с требованиями перенанести дорожную разметку.

При этом жалобы на плохие дороги в Дубовом можно найти и на страничке Вячеслава Гладкова. В комментариях под постами губернатора местные жители утверждают, что починить ямы обещали к маю, но до сих пор этого не сделали — «конь не валялся».

Разметка поверх луж: жители Дубового жалуются на ужасные дороги в посёлке
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На крышу с муляжом оружия: тревогу бьёт «Фонарь»

Трое молодых людей пытались проникнуть на крышу многоэтажки с отключенными телефонами и муляжами оружия. Произошло это вечером на Крейде, сообщает со ссылкой на собственные источники издание «Фонарь».

Двух парней задержали, утверждают журналисты. Ещё одному якобы удалось скрыться. Каких-либо подробностей о случившемся на данный момент нет.

Трое молодых людей хотели проникнуть на крышу дома с муляжами оружия в Белгороде
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Диверсанты у соседей: ЧП с поездом в Брянской области

Как передаёт губернатор Александр Богомаз, в Унечском районе на 136 километре путей Брянск — Унеча сработало неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва неустановленного предмета сошёл с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших при этом нет.

По данным журналистов, железнодорожный состав с 60 вагонами был гружён нефтепродуктами и пиломатериалами.

Грузовой поезд сошёл с рельсов из-за взрыва в Брянской области
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#Белгородская область#Эксклюзив#Общество#Поезд#Разметка#Дорожный ремонт#Оружие#Артем Черненко
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