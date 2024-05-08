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Белгородцы высказались о переводе студенческих билетов и зачёток в электронный вид

Белгородцы высказались о переводе студенческих билетов и зачёток в электронный вид

8 мая 2024, 09:50
Фото: 1MI
Премьер-министр РФ Мишустин подписал постановление об экспериментальном переводе студенческих билетов и зачёток в электронный вид. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, как к данной инициативе относятся белгородцы.

Пилотный проект об экспериментальном переводе студенческих билетов и зачёток в электронный вид коснётся студентов колледжей и вузов, ординаторов и аспирантов. Но это будет на добровольной основе. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, как к данной инициативе относятся белгородцы.

На момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 1327 человек. Почти 41% респондентов (542 человека) отметили, что бумажный носитель надёжнеё. Ещё порядка 36% читателей (477) проголосовали за электронный и бумажный вид документа, и только 23% (308 человек) высказались, что студенческие билеты и зачётки уже давно пора перевести в электронный вид.

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру выяснили, что всего 9% опрошенных студентов не поддерживают продление удалённого обучения в Белгороде.

Всего 9% студентов не поддерживают продление дистанта в Белгороде
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