Белгородцы высказались о переводе студенческих билетов и зачёток в электронный вид

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Пилотный проект об экспериментальном переводе студенческих билетов и зачёток в электронный вид коснётся студентов колледжей и вузов, ординаторов и аспирантов. Но это будет на добровольной основе. Журналисты Бел.Ру решили выяснить, как к данной инициативе относятся белгородцы.
На момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 1327 человек. Почти 41% респондентов (542 человека) отметили, что бумажный носитель надёжнеё. Ещё порядка 36% читателей (477) проголосовали за электронный и бумажный вид документа, и только 23% (308 человек) высказались, что студенческие билеты и зачётки уже давно пора перевести в электронный вид.
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру выяснили, что всего 9% опрошенных студентов не поддерживают продление удалённого обучения в Белгороде.