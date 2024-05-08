Белгородцы высказались о переводе студенческих билетов и зачёток в электронный вид

На момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 1327 человек. Почти 41% респондентов (542 человека) отметили, что бумажный носитель надёжнеё. Ещё порядка 36% читателей (477) проголосовали за электронный и бумажный вид документа, и только 23% (308 человек) высказались, что студенческие билеты и зачётки уже давно пора перевести в электронный вид.