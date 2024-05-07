Всего 9% студентов не поддерживают продление дистанта в Белгороде

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Белгородские студенты будут учиться до конца дистанционно. Такое решение принял оперативный штаб правительства Белгородской области.
Журналисты Бел.Ру провели опрос учащихся читателей Telegram-канала Бел.Ру, чтобы узнать мнение о таком решении самих студентов и из родителей.
Всего 53% проголосовавших против дистанта, из них 9% назвали себя учащимися и 44% — родителями студентов.
За учебу в дистанционном формате проголосовало 24% студентов университетов и 23% родителей. Всего 47% — за учёбу из дома.
Количество «за» и «против» примерно одинаковое, но не поддерживают продление дистанционного обучения чаще родители, чем сами ученики. При этом отношение поддерживающих заочное обучение родителей и студентов примерно одинаковое.