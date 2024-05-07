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Всего 9% студентов не поддерживают продление дистанта в Белгороде

Всего 9% студентов не поддерживают продление дистанта в Белгороде

7 мая 2024, 09:16
Фото: Изображение Midjourney
Студенты будут учиться из дома до конца года, заявил Гладков. Журналисты Бел.Ру узнали у студентов и их родителей, что они думают о таком решении.

Белгородские студенты будут учиться до конца дистанционно. Такое решение принял оперативный штаб правительства Белгородской области.

Журналисты Бел.Ру провели опрос учащихся читателей Telegram-канала Бел.Ру, чтобы узнать мнение о таком решении самих студентов и из родителей.

Всего 53% проголосовавших против дистанта, из них 9% назвали себя учащимися и 44% — родителями студентов.

За учебу в дистанционном формате проголосовало 24% студентов университетов и 23% родителей. Всего 47% — за учёбу из дома.

Количество «за» и «против» примерно одинаковое, но не поддерживают продление дистанционного обучения чаще родители, чем сами ученики. При этом отношение поддерживающих заочное обучение родителей и студентов примерно одинаковое.

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#Алёна Мальцева#Город#Общество#Опрос#Родители#Студенты#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Учеба#Дистант
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