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Белгородскому студенту вынесли приговор за покушение на дачу взятки

Белгородец 31 декабря захотел легко сдать сессию, но остался без денег и со штрафом

19 апреля 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney

Белгородскому студенту вынесли приговор за покушение на дачу взятки

Первокурсник хотел закрыть сессию на хорошие оценки и через посредника планировал передать 16 500 рублей. Деньги похитили, а студенту вынесли приговор, сообщает Следственный комитет РФ по Белгородской области.
Сюжет
Суд

31 декабря 2022 года студент одного из вузов для успешной сдачи зачётов и экзаменов перевёл посреднику 16 500 рублей.

Деньги до преподавателей не дошли, потому что были похищены посредником, который никак не мог помочь студентам. Расследование уголовного дела в отношении данного лица завершено, дело передано в суд.

21-летнего белгородца, который хотел заплатить за сессию, признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий). Студенту назначили штраф. Сумма не называется.

Возможно, речь шла о студенте Белгородского государственного аграрного университета имени В. Я. Горина. Об этой истории ранее сообщала региональная прокуратура.

#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Суд#Новости Белгорода#Студент#Сессия#Белгород#Покушение на дачу взятки
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