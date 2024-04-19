Белгородец 31 декабря захотел легко сдать сессию, но остался без денег и со штрафом

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
31 декабря 2022 года студент одного из вузов для успешной сдачи зачётов и экзаменов перевёл посреднику 16 500 рублей.
Деньги до преподавателей не дошли, потому что были похищены посредником, который никак не мог помочь студентам. Расследование уголовного дела в отношении данного лица завершено, дело передано в суд.
21-летнего белгородца, который хотел заплатить за сессию, признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий). Студенту назначили штраф. Сумма не называется.
Возможно, речь шла о студенте Белгородского государственного аграрного университета имени В. Я. Горина. Об этой истории ранее сообщала региональная прокуратура.