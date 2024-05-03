«Забыли напрочь, что мы есть?» Гладков ответил белгородским студентам

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Студентка из Белгорода задала вопрос о формате обучения до конца года. По её словам, оперативный штаб до сих пор не озвучил решение о продлении или приостановке дистанционного обучения.
Скоро у студентов начнётся сессия, а они не знают, будут сдавать экзамены и зачёты очно или дистанционно. Белгородка пишет:
«Губернатора в области нет, а остальные не работают. Забыли напрочь о том, что есть ещё студенты. С таким отношением в следующем году их не будет».
Вячеслав Гладков на это ответил, что он в области, а решение оперштабом уже принято.
«Никто про вас не забыл. Губернатор на месте, на работе. Не переживайте, обучение дистанционное до конца учебного года».