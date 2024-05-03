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Студенты

«Забыли напрочь, что мы есть?» Гладков ответил белгородским студентам

3 мая 2024, 08:56
Фото: Изображение Midjourney
Студенты

Студенты в Белгороде будут учиться из дома до конца года

Белгородская студентка задала вопрос губернатору о продлении дистанта. По её словам, чиновники «забыли» про студентов, ведь оперштаб не принял решение о формате обучения до конца текущего года.

Студентка из Белгорода задала вопрос о формате обучения до конца года. По её словам, оперативный штаб до сих пор не озвучил решение о продлении или приостановке дистанционного обучения.

Скоро у студентов начнётся сессия, а они не знают, будут сдавать экзамены и зачёты очно или дистанционно. Белгородка пишет:

«Губернатора в области нет, а остальные не работают. Забыли напрочь о том, что есть ещё студенты. С таким отношением в следующем году их не будет».

Вячеслав Гладков на это ответил, что он в области, а решение оперштабом уже принято.

«Никто про вас не забыл. Губернатор на месте, на работе. Не переживайте, обучение дистанционное до конца учебного года».
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#Алёна Мальцева#Общество#Продление#Новости Белгорода#Экзамены#Белгород#Оперативный штаб#Дистант
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