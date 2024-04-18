Белгородские студенты с редкими заболеваниями будут получать выплату до 23 лет

В ходе заседания депутаты облдумы закрепили в региональном Социальном кодексе новое право семей с детьми, которые болеют фенилкетонурией или целиакией. Теперь ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч рублей семья сможет получать до тех пор, пока ребёнку не исполнится 23 года, но при условии, что он учится очно. До внесения изменений семьи получали выплату, пока ребёнку не исполнялось 18 лет.