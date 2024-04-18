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Published Сегодня, 11:55

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Updated Сегодня, 11:57

Белгородские студенты с редкими заболеваниями будут получать выплату до 23 лет

Белгородские студенты с редкими заболеваниями будут получать выплату до 23 лет

18 апреля 2024, 11:55
Фото: 1MI
Речь идёт о тех, кто болеет фенилкетонурией или целиакией. Депутаты внесли изменения в статью Социального кодекса Белгородской области.
Сюжет
Облдума

В ходе заседания депутаты облдумы закрепили в региональном Социальном кодексе новое право семей с детьми, которые болеют фенилкетонурией или целиакией. Теперь ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч рублей семья сможет получать до тех пор, пока ребёнку не исполнится 23 года, но при условии, что он учится очно. До внесения изменений семьи получали выплату, пока ребёнку не исполнялось 18 лет.

По информации регионального минздрава, в регионе в настоящее время проживает 11 молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет с фенилкетонурией. Страдающих целиакией в данной возрастной группе в области нет.

Фенилкетонурия — это наследственное заболевание, характеризующееся нарушением аминокислотного обмена. В 2022 году в области проживало 32 ребёнка с этим заболеванием. Ежемесячные выплаты на семьи ввели в 2022 году.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Минздрав#Облдума#Выплаты#Белгород#Социальный кодекс#Наследственное заболевание#Фенилкетонурия#Целиакия
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