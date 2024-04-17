Больница выплатит белгородке компенсацию за смерть её беременной дочери

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Жительница Шебекинского округа обратилась в суд с требованием взыскать с районной больницы компенсацию морального вреда. Женщина полагает, что лечащий врач её беременной дочери слишком поздно провёл кесарево сечение, из-за чего та скончалась. Новорождённого спасти удалось, но муж умершей девушки вступил в новый брак, из-за чего истица теперь редко видится с внучкой.
История произошла в сентябре 2021 года. Беременную белгородку поместили в госпиталь после подтверждения у неё коронавирусной инфекции. Состояние девушки начало резко ухудшаться, в связи с чем консилиум врачей принял решение экстренно провести кесарево сечение. Ребёнок появился на свет здоровый, но его мать так и не удалось реанимировать.
После проведённого расследования региональный следком прекратил уголовное дело: врачи правильно и своевременно оказали медицинскую помощь — это показало заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы СПб ГБУЗ «Бюро судебно- медицинской экспертизы».
Однако степень риска неблагоприятного исхода у беременной пациентки была оценена врачами неверно. Это позволило суду частично удовлетворить заявленные истцом требования: белгородке должны выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей.
Ответчик пытался обжаловать судебный акт, но решение осталось без изменений.