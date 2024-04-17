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Больница выплатит белгородке компенсацию за смерть её беременной дочери

Больница выплатит белгородке компенсацию за смерть её беременной дочери

17 апреля 2024, 15:45
Фото: 1MI
Беременную с ковидом поместили в госпиталь, где её состояние начало резко ухудшаться. Врачам удалось спасти ребёнка, но не девушку. Мать умершей пациентки потребовала у ЦРБ компенсацию, сообщили в Шебекинском районном суде.
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Суд

Жительница Шебекинского округа обратилась в суд с требованием взыскать с районной больницы компенсацию морального вреда. Женщина полагает, что лечащий врач её беременной дочери слишком поздно провёл кесарево сечение, из-за чего та скончалась. Новорождённого спасти удалось, но муж умершей девушки вступил в новый брак, из-за чего истица теперь редко видится с внучкой.

История произошла в сентябре 2021 года. Беременную белгородку поместили в госпиталь после подтверждения у неё коронавирусной инфекции. Состояние девушки начало резко ухудшаться, в связи с чем консилиум врачей принял решение экстренно провести кесарево сечение. Ребёнок появился на свет здоровый, но его мать так и не удалось реанимировать.

После проведённого расследования региональный следком прекратил уголовное дело: врачи правильно и своевременно оказали медицинскую помощь — это показало заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы СПб ГБУЗ «Бюро судебно- медицинской экспертизы».

Однако степень риска неблагоприятного исхода у беременной пациентки была оценена врачами неверно. Это позволило суду частично удовлетворить заявленные истцом требования: белгородке должны выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей.

Ответчик пытался обжаловать судебный акт, но решение осталось без изменений.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Беременная#Суд#Новости Белгорода#Компенсация#Белгород#Ковид#Новорождённый#Шебекинский горокруг#Смерть пациента
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