Больница выплатит белгородке компенсацию за смерть её беременной дочери

История произошла в сентябре 2021 года. Беременную белгородку поместили в госпиталь после подтверждения у неё коронавирусной инфекции. Состояние девушки начало резко ухудшаться, в связи с чем консилиум врачей принял решение экстренно провести кесарево сечение. Ребёнок появился на свет здоровый, но его мать так и не удалось реанимировать.