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Заморозки

Белгородцев в День Победы ожидает опасное погодное явление

8 мая 2024, 12:49
Фото: 1MI
Заморозки

В Белгородской области ожидаются заморозки до -5 ˚С

МЧС предупреждает, что ночью и утром 9 и 10 мая будут заморозки до -5 ˚С. При этом в период майских праздников в основном будет солнечно, дождей не ожидается.
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Погода

9 и 10 мая ночью и утром в Белгородской области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки от -5 ˚С до -2 ˚С.

По данным Гидрометцентра, в Белгороде 9 мая столбики термометров поднимутся до +11 ˚С. Ночью температура опустится до -1 ˚С. Будет солнечно, осадков не ожидается.

10 мая в областном центре температура воздуха поднимется до +15 ˚С. Ночью ожидается до +8 ˚С. Дождя не будет. Погода установится облачная с прояснениями.

11 мая будет облачно, но без осадков. Воздух прогреется до +16 ˚С. Ночью столбики термометров опустятся до +8 ˚С.

В последний праздничный выходной, 12 мая, также будет облачно. Температура воздуха ночью опустится до +6 ˚С. Днём ожидается до +14 ˚С.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Погода#Новости Белгорода#Заморозки#Белгород#Осадки
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