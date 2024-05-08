Белгородцев в День Победы ожидает опасное погодное явление

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
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Updated Сегодня, 12:49
9 и 10 мая ночью и утром в Белгородской области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки от -5 ˚С до -2 ˚С.
По данным Гидрометцентра, в Белгороде 9 мая столбики термометров поднимутся до +11 ˚С. Ночью температура опустится до -1 ˚С. Будет солнечно, осадков не ожидается.
10 мая в областном центре температура воздуха поднимется до +15 ˚С. Ночью ожидается до +8 ˚С. Дождя не будет. Погода установится облачная с прояснениями.
11 мая будет облачно, но без осадков. Воздух прогреется до +16 ˚С. Ночью столбики термометров опустятся до +8 ˚С.
В последний праздничный выходной, 12 мая, также будет облачно. Температура воздуха ночью опустится до +6 ˚С. Днём ожидается до +14 ˚С.