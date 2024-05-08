Белгородские пункты проведения экзаменов оборудовали укрытиями

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В Белгородской области с 25 апреля по 6 мая прошла проверка пунктов, где будут проводиться государственные итоговые аттестации. Специалисты проверяли соблюдение требований порядка проведения экзаменов и санитарно-эпидемиологические нормы.
Все пункты проведения экзаменов оборудовали укрытиями, которые рассчитаны на максимальное количество человек, одновременно находящихся в помещении. Также в учреждениях установили видеонаблюдение, средства подавления сигналов подвижной связи, переносные и стационарные металлодетекторы.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области готовы сдавать ЕГЭ 82% выпускников школ. Остальные планируют получить аттестат по текущей успеваемости.