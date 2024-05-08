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Published Сегодня, 11:28

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Школа

Белгородские пункты проведения экзаменов оборудовали укрытиями

8 мая 2024, 11:28
Фото: 1MI
Школа
Помимо этого, в учреждениях установили систему видеонаблюдения, металлодетекторы, средства подавления связи. Подробности рассказали в правительстве Белгородской области.
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ЕГЭ

В Белгородской области с 25 апреля по 6 мая прошла проверка пунктов, где будут проводиться государственные итоговые аттестации. Специалисты проверяли соблюдение требований порядка проведения экзаменов и санитарно-эпидемиологические нормы.

Все пункты проведения экзаменов оборудовали укрытиями, которые рассчитаны на максимальное количество человек, одновременно находящихся в помещении. Также в учреждениях установили видеонаблюдение, средства подавления сигналов подвижной связи, переносные и стационарные металлодетекторы.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области готовы сдавать ЕГЭ 82% выпускников школ. Остальные планируют получить аттестат по текущей успеваемости.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#ЕГЭ#Школы#Новости Белгорода#Экзамены#Белгород#Укрытия
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