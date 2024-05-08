Белгородские пункты проведения экзаменов оборудовали укрытиями

Все пункты проведения экзаменов оборудовали укрытиями, которые рассчитаны на максимальное количество человек, одновременно находящихся в помещении. Также в учреждениях установили видеонаблюдение, средства подавления сигналов подвижной связи, переносные и стационарные металлодетекторы.