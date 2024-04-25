На видеосъёмку ЕГЭ в Белгородской области потратят 14,3 млн рублей

Posted 25 апреля, 09:02
Published 25 апреля, 09:02
Modified 25 апреля, 09:02
Updated 25 апреля, 09:02
Белгородский региональный центр оценки качества образования ищет специалистов, которые обеспечат видеосъёмку и видеозапись проведения ЕГЭ в 2024 году. Подрядчика выберут 7 мая. К работам он должен будет приступить с даты заключения контракта. Срок окончания оказания услуг — 10 октября 2024 года.
Начальная цена контракта составляет 14 млн 356 тыс. 590 рублей.
Оборудование для съёмки установят в 33 школах региона и в восьми пунктах проведения экзаменов.
Из требований: круглосуточно передавать данные в дни проведения экзаменов, исправлять неполадки, обеспечить сервисную поддержку и т. д.
Напомним, что в Белгородской области 82% учеников 11-х классов решили сдавать ЕГЭ. Остальные планируют получить аттестат без сдачи экзаменов.