На видеосъёмку ЕГЭ в Белгородской области потратят 14,3 млн рублей

Белгородский региональный центр оценки качества образования ищет специалистов, которые обеспечат видеосъёмку и видеозапись проведения ЕГЭ в 2024 году. Подрядчика выберут 7 мая. К работам он должен будет приступить с даты заключения контракта. Срок окончания оказания услуг — 10 октября 2024 года.