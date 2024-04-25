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Posted 25 апреля, 09:02

Published 25 апреля, 09:02

Modified 25 апреля, 09:02

Updated 25 апреля, 09:02

Школа

На видеосъёмку ЕГЭ в Белгородской области потратят 14,3 млн рублей

25 апреля 2024, 09:02
Фото: 1MI
Школа
Оборудование установят в 33 школах и восьми пунктах проведения экзаменов, организованных на дому. Документы появились на госзакупках.
Сюжет
ЕГЭ

Белгородский региональный центр оценки качества образования ищет специалистов, которые обеспечат видеосъёмку и видеозапись проведения ЕГЭ в 2024 году. Подрядчика выберут 7 мая. К работам он должен будет приступить с даты заключения контракта. Срок окончания оказания услуг — 10 октября 2024 года.

Начальная цена контракта составляет 14 млн 356 тыс. 590 рублей.

Оборудование для съёмки установят в 33 школах региона и в восьми пунктах проведения экзаменов.

Из требований: круглосуточно передавать данные в дни проведения экзаменов, исправлять неполадки, обеспечить сервисную поддержку и т. д.

Напомним, что в Белгородской области 82% учеников 11-х классов решили сдавать ЕГЭ. Остальные планируют получить аттестат без сдачи экзаменов.

В Белгородской области 82% одиннадцатиклассников готовы сдавать ЕГЭ
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#Алина Харина#Белгородская область#Экзамен#ЕГЭ#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Ообразование
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