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Новое расписание ЕГЭ-2024 с учётом возможности пересдачи утвердили в России

Новое расписание ЕГЭ-2024 с учётом возможности пересдачи утвердили в России

22 апреля 2024, 14:11
Фото: 1MI
4 июля будут пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии и письменной части экзамена по иностранным языкам. Об этом говорится в соответствующем приказе Минпросвещения РФ.
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ЕГЭ

Выпускники школ 2024 года смогут пересдать один из предметов ЕГЭ до окончания приёмной кампании в вузах. Расписание уже утверждено Минпросвещения и Рособрнадзором.

4 июля будут пересдачи информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 5 июля можно будет пересдать биологию, географию, математику (базовый и профильный уровни), историю, литературу и устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Изменения в порядке пересдач ЕГЭ повлекли за собой изменения в расписании основного периода экзаменов.

Экзамен по физике пройдёт 4 июня вместо 10 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам переносится на 7 и 8 июня и будет проходить одновременно с информатикой. Биология, история и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 11 июня.

Даты остальных экзаменов остались без изменений: география, литература и химия — 23 мая, русский язык — 28 мая, математика — 31 мая, обществознание — 4 июня.

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