Новое расписание ЕГЭ-2024 с учётом возможности пересдачи утвердили в России

4 июля будут пересдачи информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 5 июля можно будет пересдать биологию, географию, математику (базовый и профильный уровни), историю, литературу и устную часть ЕГЭ по иностранным языкам.