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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Последний звонок

Будут ли в школах Белгорода проводить последние звонки?

12 апреля 2024, 09:52
Фото: 1MI
Последний звонок

Решение о проведении последних звонок в школах Белгорода ещё не приняли

Белгородцы всё чаще поднимают вопрос о форматах проведения выпускных и последних звонков в школах. Обращения жителей прокомментировал глава администрации Белгорода Валентин Демидов.
Сюжет
Школы

В ходе прямого эфира мэра прозвучал вопрос о том, будут ли у выпускников 9-х и 11-х классов последние звонки в Белгороде.

Мэр ответил, что в настоящий момент решение о формате проведения последних звонков и выпускных ещё не приняли. Его примут ближе к датам проведения этих мероприятий. Также Валентин Демидов напомнил, что всё будет зависеть от оперативной обстановки.

Напомним, что в Белгородской области 5265 учеников 11-х классов. 2010 человек учились очно и будут сдавать ЕГЭ в не приграничных районах. Ещё 3000 человек из приграничья имеют право получить аттестат без экзаменов либо сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам, а также тем дисциплинам, которые необходимы для поступления. Пункты проведения экзаменов организуют на базах школ вдали от границы.

Белгородские выпускники школ в приграничье смогут не сдавать ЕГЭ
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Выпускной#Школы#Новости Белгорода#Последний звонок#Белгород#Валентин Демидов
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