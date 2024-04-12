Будут ли в школах Белгорода проводить последние звонки?

Напомним, что в Белгородской области 5265 учеников 11-х классов. 2010 человек учились очно и будут сдавать ЕГЭ в не приграничных районах. Ещё 3000 человек из приграничья имеют право получить аттестат без экзаменов либо сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам, а также тем дисциплинам, которые необходимы для поступления. Пункты проведения экзаменов организуют на базах школ вдали от границы.