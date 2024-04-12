Будут ли в школах Белгорода проводить последние звонки?

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В ходе прямого эфира мэра прозвучал вопрос о том, будут ли у выпускников 9-х и 11-х классов последние звонки в Белгороде.
Мэр ответил, что в настоящий момент решение о формате проведения последних звонков и выпускных ещё не приняли. Его примут ближе к датам проведения этих мероприятий. Также Валентин Демидов напомнил, что всё будет зависеть от оперативной обстановки.
Напомним, что в Белгородской области 5265 учеников 11-х классов. 2010 человек учились очно и будут сдавать ЕГЭ в не приграничных районах. Ещё 3000 человек из приграничья имеют право получить аттестат без экзаменов либо сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам, а также тем дисциплинам, которые необходимы для поступления. Пункты проведения экзаменов организуют на базах школ вдали от границы.