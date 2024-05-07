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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Последствия обстрела

Промышленное предприятие пострадало при обстреле под Белгородом

7 мая 2024, 11:29
Фото: «Просто Михаил Шебекино»
Последствия обстрела

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

Под огнём ВСУ оказался город Шебекино. Из мирных жителей никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

7 мая под обстрелом ВСУ оказался город Шебекино. Повреждения зафиксировали на территории промышленного предприятия. Там посекло складские помещения и ёмкости.

Из мирных жителей никто не пострадал. На месте сейчас находятся оперативные службы.

Напомним, что 6 мая область оказалось под массированной атакой дронов. Есть погибшие и раненые.

Удар пришёлся и по Шебекино. На окраине города в частном секторе упал беспилотник. Пострадала местная жительница. Также повреждён забор в домовладении. Утром под атаку дронов попали две «Газели» в Борисовском районе, которые везли сотрудников «Агро-Белогорья» на работу.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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