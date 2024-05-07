Промышленное предприятие пострадало при обстреле под Белгородом

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
7 мая под обстрелом ВСУ оказался город Шебекино. Повреждения зафиксировали на территории промышленного предприятия. Там посекло складские помещения и ёмкости.
Из мирных жителей никто не пострадал. На месте сейчас находятся оперативные службы.
Напомним, что 6 мая область оказалось под массированной атакой дронов. Есть погибшие и раненые.
Удар пришёлся и по Шебекино. На окраине города в частном секторе упал беспилотник. Пострадала местная жительница. Также повреждён забор в домовладении. Утром под атаку дронов попали две «Газели» в Борисовском районе, которые везли сотрудников «Агро-Белогорья» на работу.