Промышленное предприятие пострадало при обстреле под Белгородом

Удар пришёлся и по Шебекино. На окраине города в частном секторе упал беспилотник. Пострадала местная жительница. Также повреждён забор в домовладении. Утром под атаку дронов попали две «Газели» в Борисовском районе, которые везли сотрудников «Агро-Белогорья» на работу.