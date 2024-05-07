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Ограничение движения

На одном из участков в центре Белгорода на два дня полностью перекроют движение

7 мая 2024, 09:01
Фото: 1MI
Ограничение движения
С 17 по 19 мая движение транспорта у дома № 51 по проспекту Белгородскому будет полностью перекрыто, а до 25 мая — частично ограничено. Эти меры связаны с работами по устройству водоотведения для нового жилого дома, сообщает мэрия Белгорода.

Участок дороги в районе дома № 51 по проспекту Белгородскому будет закрыт на два дня. Движение будет перекрыто с 20:00 17 мая до 20:00 19 мая.

Затем до 25 мая частично ограничат проезд автомобилей. Причина — устройство наружных сетей водоотведения.

Возможны следующие варианты объезда:

  • ул. Белгородского полка — ул. Октябрьская — ул. Николая Чумичова;
  • ул. Князя Трубецкого — пр. Славы — ул. Белгородского полка.

В ноябре прошлого года на три дня перекрыли дорогу в центре города. Ограничение было в районе Гостёнской, 3. Объезжать перекрытый участок предлагали по улицам Победы — Пушкина — Чапаева или по улице Чапаева — Кашарскому проезду — проспекту Славы. Это было связано с работами по обустройству теплосети.

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#Маргарита Водолажская#Город#Белгородская область#Ограничение движения#Новости Белгорода#Белгород
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