На одном из участков в центре Белгорода на два дня полностью перекроют движение

В ноябре прошлого года на три дня перекрыли дорогу в центре города. Ограничение было в районе Гостёнской, 3. Объезжать перекрытый участок предлагали по улицам Победы — Пушкина — Чапаева или по улице Чапаева — Кашарскому проезду — проспекту Славы. Это было связано с работами по обустройству теплосети.