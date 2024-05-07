На одном из участков в центре Белгорода на два дня полностью перекроют движение

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:01
Участок дороги в районе дома № 51 по проспекту Белгородскому будет закрыт на два дня. Движение будет перекрыто с 20:00 17 мая до 20:00 19 мая.
Затем до 25 мая частично ограничат проезд автомобилей. Причина — устройство наружных сетей водоотведения.
Возможны следующие варианты объезда:
В ноябре прошлого года на три дня перекрыли дорогу в центре города. Ограничение было в районе Гостёнской, 3. Объезжать перекрытый участок предлагали по улицам Победы — Пушкина — Чапаева или по улице Чапаева — Кашарскому проезду — проспекту Славы. Это было связано с работами по обустройству теплосети.