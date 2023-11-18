В Белгороде на три дня перекрыли дорогу в центре: что произошло

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
На три дня в Белгороде перекрыли участок дороги в центре города. Ограничение ввели в районе Гостёнской, 3. Объезжать перекрытый участок можно по улицам Победы — Пушкина — Чапаева или по улице Чапаева — Кашарскому проезду — проспекту Славы.
Ограничения актуальны с сегодняшнего дня до восьми часов вечера понедельника, 20 ноября. Причиной перекрытия стали работы по обустройству теплосети.
Напомним, что в Белгороде появилось и повторяющееся каждую неделю ограничение. Речь идёт о перекрытии улицы Королёва на участке от Щорса до проспекта Ватутина. Дорогу закрывают из-за ярмарки. Ограничения будут вводить каждую субботу вплоть до 30 марта 2024 года.
На время работы ярмарки меняется и движение автобусов, курсирующих по улице Королёва. Не всех горожан это устраивает: белгородцы уже предложили изменить схему общественного транспорта.