В Белгороде на три дня перекрыли дорогу в центре: что произошло

Напомним, что в Белгороде появилось и повторяющееся каждую неделю ограничение. Речь идёт о перекрытии улицы Королёва на участке от Щорса до проспекта Ватутина. Дорогу закрывают из-за ярмарки. Ограничения будут вводить каждую субботу вплоть до 30 марта 2024 года.