Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Ограничение движения

В Белгороде на три дня перекрыли дорогу в центре: что произошло

18 ноября 2023, 11:23
Фото: 1MI
Ограничение движения

На Гостёнской в Белгороде перекрыли участок дороги

Ограничения действуют с утра 18 ноября, сообщили в мэрии. Сегодня, а также в воскресенье и понедельник автомобилистам придётся искать маршруты для объезда.

На три дня в Белгороде перекрыли участок дороги в центре города. Ограничение ввели в районе Гостёнской, 3. Объезжать перекрытый участок можно по улицам Победы — Пушкина — Чапаева или по улице Чапаева — Кашарскому проезду — проспекту Славы.

Ограничения актуальны с сегодняшнего дня до восьми часов вечера понедельника, 20 ноября. Причиной перекрытия стали работы по обустройству теплосети.

Напомним, что в Белгороде появилось и повторяющееся каждую неделю ограничение. Речь идёт о перекрытии улицы Королёва на участке от Щорса до проспекта Ватутина. Дорогу закрывают из-за ярмарки. Ограничения будут вводить каждую субботу вплоть до 30 марта 2024 года.

На время работы ярмарки меняется и движение автобусов, курсирующих по улице Королёва. Не всех горожан это устраивает: белгородцы уже предложили изменить схему общественного транспорта.

Карта ограничений Карта ограничений
Карта ограничений
Фото: мэрия Белгорода
Автомобилистам приготовиться: мэрия анонсировала ограничения на дорогах в субботу
Узнать подробнее
Читайте также:
Новое — хорошо забытое старое: в Белгороде на дороге ставят старый заборНе только в субботу, но и в воскресенье: в Белгороде снова перекроют дороги
#Город#Белгородская область#Ограничение движения#Дороги#Новости Белгорода#Гостёнская#Инна Рогова#Белгород
Подпишитесь
Выпал в Прохоровке, срывался в Белгороде: в регион нерешительно приходит первый снег
Сегодня, 10:09
Белгородские власти возьмутся за самовольно построенные гаражи
Сегодня, 08:02
Три года Гладкова: как изменилась Белгородская область
Сегодня, 07:00
С благодарностью от белгородцев: бойцам ПВО передали передвижные бани
Сегодня, 12:55
По Белгородской области ударили противотанковой управляемой ракетой
Сегодня, 07:16
Почему белгородцы жалуются на «Мурляндию» и как кошкам живётся там на самом деле?
Вчера, 16:46