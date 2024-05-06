Водитель и пассажир междугороднего автобуса в Белгороде не поделили место

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
С редакцией Бел.Ру связался читатель, который рассказал, что водитель междугороднего автобуса Старый Оскол — Белгород не посадил его на места по билетам, якобы выгонял из автобуса, а на просьбу представиться ответил отказом.
Журналисты Бел.Ру поговорили с водителем маршрутки, перевозчиком и с пассажиром, чтобы услышать мнение всех сторон.
Как рассказал пассажир, водитель отказал ему в посадке на места по билетам, а именно на 19-е место. Читатель сообщил нам, что это место у водителя, а сам шофёр якобы ответил, что будет сажать людей, как хочет.
Водитель же пояснил, что 19-е место — это место в конце автобуса. Он не разрешил пересесть туда нашему читателю из-за того, что на это место он посадил дедушку на костылях, так как впереди места больше.
После прибытия на место высадки в Белгороде конфликт снова разгорелся. Читатель заявил, что задержался в автобусе, чтобы выяснить имя водителя, а на просьбы выйти не реагировал. Также он рассказал, что водитель автобуса якобы его обматерил. Шофёр же опровергнул эту информацию и пояснил, что позволил себе «перейти на ты».
Уже в Белгороде водителю пришлось завести пассажира на территорию автовокзала к службе безопасности, потому что мужчина не желал выходить сам.
«Он не вышел, когда все покинули салон. Водитель поехал вместе с ним уже на вокзал. Его остановила служба безопасности, там нельзя проезжать с пассажирами в салоне, — рассказал журналистам Бел.Ру перевозчик. — Он не стоя ехал, его по любому посадили».
Пассажир говорил предпринимателю, что водитель себя неадекватно ведёт. «Я ему предложил: вызывайте наряд, пусть его [водителя — прим. ред.] везут на медосвидетельствование. Если он в чём-то его подозревает», — пояснил перевозчик.