Водитель и пассажир междугороднего автобуса в Белгороде не поделили место

После прибытия на место высадки в Белгороде конфликт снова разгорелся. Читатель заявил, что задержался в автобусе, чтобы выяснить имя водителя, а на просьбы выйти не реагировал. Также он рассказал, что водитель автобуса якобы его обматерил. Шофёр же опровергнул эту информацию и пояснил, что позволил себе «перейти на ты».