«Такая обстановка, люди гибнут»: белгородцы боятся ездить на автобусах через Шебекино

Жительница Белгородской области обратилась с вопросом о том, почему автобус по маршруту Пятницкое — Белгород ездит через Шебекино в такое время. «‎Если один человек садится — это хорошо, а то и не одного. Зачем все остальные люди будут рисковать жизнью?» — интересуется женщина.