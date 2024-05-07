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Автобус

«Такая обстановка, люди гибнут»: белгородцы боятся ездить на автобусах через Шебекино

7 мая 2024, 07:08
Фото: 1MI
Автобус

Движение автобусов по дороге через Шебекино ограничивать не собираются

Жительница Белгородской области задала вопрос о безопасности маршрута автобуса через Шебекино. Глава регионального минтранса объяснил, что решение об ограничении движения не принималось.

Жительница Белгородской области обратилась с вопросом о том, почему автобус по маршруту Пятницкое — Белгород ездит через Шебекино в такое время. «‎Если один человек садится — это хорошо, а то и не одного. Зачем все остальные люди будут рисковать жизнью?» — интересуется женщина.

Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, ответил, что сейчас не принималось решение об ограничении или прекращении движения по автомобильной дороге через город Шебекино. Он подчеркнул, что, когда проезд через Шебекино был закрыт, поступали жалобы от людей, которые проживают в населённых пунктах между Волоконовкой и Шебекино.

Вчера, 6 мая, под атаку дронов ВСУ попал движущийся по дороге автобус с сотрудниками «‎Агро-Белогорья». Известно о семи погибших и более сорока раненых.

Момент атаки дронов на автобусы «Агро-Белогорья» попал на видео
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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Автобусы#Новости Белгорода#Сергей евтушенко#Белгород#Шебекинский горокруг
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