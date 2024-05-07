«Такая обстановка, люди гибнут»: белгородцы боятся ездить на автобусах через Шебекино

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Жительница Белгородской области обратилась с вопросом о том, почему автобус по маршруту Пятницкое — Белгород ездит через Шебекино в такое время. «Если один человек садится — это хорошо, а то и не одного. Зачем все остальные люди будут рисковать жизнью?» — интересуется женщина.
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, ответил, что сейчас не принималось решение об ограничении или прекращении движения по автомобильной дороге через город Шебекино. Он подчеркнул, что, когда проезд через Шебекино был закрыт, поступали жалобы от людей, которые проживают в населённых пунктах между Волоконовкой и Шебекино.
Вчера, 6 мая, под атаку дронов ВСУ попал движущийся по дороге автобус с сотрудниками «Агро-Белогорья». Известно о семи погибших и более сорока раненых.