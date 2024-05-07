Кто в Белгородской области сможет рассчитывать на новые выплаты от правительства РФ?

Эти деньги направят на поддержку бизнеса, который пострадал в 2023 году от обстрелов ВСУ. У таких предприятий уменьшилась прибыль, поэтому им была предоставлена отсрочка по уплате налоговых платежей. Но повторные обстрелы в конце прошлого года не позволили им в начале 2024 года восстановить плановые показатели по выручке и по налоговым платежам. Право на получение этих денег в первую очередь имеют предприятия Шебекинского городского округа.