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Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Деньги

Кто в Белгородской области сможет рассчитывать на новые выплаты от правительства РФ?

7 мая 2024, 06:41
Фото: 1MI
Деньги

Гладков рассказал, каким белгородским предприятиям положены выплаты

Белгородская область получит 500 миллионов рублей из резервного фонда правительства России для поддержки бизнеса, пострадавшего от обстрелов ВСУ. В первую очередь помощь получат предприятия Шебекинского городского округа, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Белгородской области 500 миллионов рублей из резервного фонда. Об этом стало известно накануне.

Эти деньги направят на поддержку бизнеса, который пострадал в 2023 году от обстрелов ВСУ. У таких предприятий уменьшилась прибыль, поэтому им была предоставлена отсрочка по уплате налоговых платежей. Но повторные обстрелы в конце прошлого года не позволили им в начале 2024 года восстановить плановые показатели по выручке и по налоговым платежам. Право на получение этих денег в первую очередь имеют предприятия Шебекинского городского округа.

Для получения подробной информации нужно обратиться в министерство экономического развития Белгородской области. Деньги будут выделяться в форме грантов.

Власти напомнили, что в 2023 году белгородский бизнес уже получал отсрочку по налоговым платежам. Право на эту меру поддержки имели предприятия и представители бизнеса, работающие в сфере потребительского рынка, которые пострадали от обстрелов и чьи доходы в 2023 году снизились более чем на 30%.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Экономика#Бизнес#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Михаил Мурашко
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