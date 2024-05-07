Кто в Белгородской области сможет рассчитывать на новые выплаты от правительства РФ?

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Белгородской области 500 миллионов рублей из резервного фонда. Об этом стало известно накануне.
Эти деньги направят на поддержку бизнеса, который пострадал в 2023 году от обстрелов ВСУ. У таких предприятий уменьшилась прибыль, поэтому им была предоставлена отсрочка по уплате налоговых платежей. Но повторные обстрелы в конце прошлого года не позволили им в начале 2024 года восстановить плановые показатели по выручке и по налоговым платежам. Право на получение этих денег в первую очередь имеют предприятия Шебекинского городского округа.
Для получения подробной информации нужно обратиться в министерство экономического развития Белгородской области. Деньги будут выделяться в форме грантов.
Власти напомнили, что в 2023 году белгородский бизнес уже получал отсрочку по налоговым платежам. Право на эту меру поддержки имели предприятия и представители бизнеса, работающие в сфере потребительского рынка, которые пострадали от обстрелов и чьи доходы в 2023 году снизились более чем на 30%.