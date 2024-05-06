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Белгородская область получит 500 млн рублей на поддержку организаций и ИП

Белгородская область получит 500 млн рублей на поддержку организаций и ИП

6 мая 2024, 07:43
Фото: Изображение Midjourney
Бизнес сможет получить субсидии на частичную компенсацию расходов по отсроченным платежам за страховые взносы и налог на прибыль. Распоряжение подписал Михаил Мишустин, сообщает правительство России.

Белгородской области из федерального бюджета будет выделено 500 млн рублей на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей. Бизнес получит субсидии на частичную компенсацию расходов по отсроченным платежам за страховые взносы и налог на прибыль.

В правительстве напомнили, что отсрочку по таким платежам в прошлом году уже получил белгородский бизнес. Право на эту меру получили пострадавшие от обстрелов предприятия и представители бизнеса, работающие в сфере потребрынка, если их доходы в 2023 году снизились более чем на 30%. Платежи перенесли на год. Также бизнес получил возможность уплатить их в рассрочку в течение одного года (равными частями ежемесячно).

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#Алина Харина#Белгородская область#Экономика#Субсидии#Бизнес#Новости Белгорода#Налог на прибыль#Белгород
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