Белгородская область получит 500 млн рублей на поддержку организаций и ИП

В правительстве напомнили, что отсрочку по таким платежам в прошлом году уже получил белгородский бизнес. Право на эту меру получили пострадавшие от обстрелов предприятия и представители бизнеса, работающие в сфере потребрынка, если их доходы в 2023 году снизились более чем на 30%. Платежи перенесли на год. Также бизнес получил возможность уплатить их в рассрочку в течение одного года (равными частями ежемесячно).