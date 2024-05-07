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Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Пасха

Что белгородцам всё-таки выгоднее: заказать, купить или испечь кулич на Пасху самим?

7 мая 2024, 04:06
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Пасха

Белгородцам рассказали, сколько стоит покупка и выпечка куличей на Пасху

В этом году Пасха наступила 5 мая. Дата праздника каждый год меняется, но остаются неизменными его символы. Пасхальные куличи любят взрослые и дети, поэтому они практически всегда есть в доме белгородцев всю пасхальную неделю. Поэтому журналисты Бел.Ру узнали, сколько стоит покупка и выпечка кулича.

Что удалось найти в магазинах Белгорода?

«Магнит»

Журналистке Бел.Ру удалось найти кулич от «Колоса» весом в 350 грамм за 123 рубля. Но это по скидке, а без неё — 158 рублей. От того же хлебозавода на прилавках есть выпечка и в 550 грамм. Уже за 196 рублей. Тоже со скидкой, а без скидки такой кулич будет стоить 254 рубля.

ПасхаПасха
ПасхаПасха
ПасхаПасха
Пасха
Фото: Татьяна лукащева / Bel.ru

«Пятёрочка»

В «Пятёрочке» за 350 грамм кулича только от «Золотого колоса» придётся отдать 158 рублей. Есть и больше — 450 грамм, за 320 рублей и за 359 рублей без скидки. Далее — пасхальный кулич за 112 рублей в 200 грамм также от «Золотого колоса».

Можно найти кулич и за 150 рублей, который весит ровно 300 грамм, и кулич весом 100 грамм — за 62 рубля. И 125 грамм пасхальной сдобы за 75 рублей.

Стоимость пасхального куличаСтоимость пасхального кулича
Стоимость пасхального куличаСтоимость пасхального кулича
Стоимость пасхального куличаСтоимость пасхального кулича
Стоимость пасхального куличаСтоимость пасхального кулича
Стоимость пасхального куличаСтоимость пасхального кулича
Стоимость пасхального куличаСтоимость пасхального кулича
Стоимость пасхального куличаСтоимость пасхального кулича
Стоимость пасхального куличаСтоимость пасхального кулича
Стоимость пасхального кулича
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

«Победа»

Здесь выбор оказался совсем невелик. 63,6 рубля за кулич весом 200 грамм.

Пасхальный куличПасхальный кулич
Пасхальный куличПасхальный кулич
Пасхальный куличПасхальный кулич
Пасхальный куличПасхальный кулич
Пасхальный куличПасхальный кулич
Пасхальный кулич
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Доставка

Если брать стоимость пасхальных куличей при покупке с доставкой, то здесь самая маленькая стоимость одной штуки — 25 рублей. Но в среднем ценовой ряд начинается от 50 рублей за выпечку весом в 100 грамм.

«Пятёрочка»

Здесь можно найти куличик на Пасху в нескольких весовых категориях: 200 гр., 350 гр., 500 гр., 550 гр. В зависимости от граммовки, естественно, меняется и цена. Это 112 рублей, 155, 240 и 320 рублей.

Пасхальные куличиПасхальные куличи
Пасхальные куличи
Фото: Сайты доставки

«Магнит»

Здесь магазин предлагает пасхальные куличи уже от 100 грамм за 119 рублей и за 95 рублей по скидке, а также за 25 и 54 рубля. В наличии также выпечка в 200 грамм (за 119 либо за 50 рублей), 450 грамм — 100 рублей, 500 грамм — 270 рублей.

Пасхальный куличПасхальный кулич
Пасхальный куличПасхальный кулич
Пасхальный кулич
Фото: Сайты доставки

«Лента»

Итак, в гипермаркете выбор оказался шире. Кулич в 100 грамм можно купить за 98 рублей. В 130 грамм — за 76 рублей. А также:

  • 250 грамм за 287 рублей
  • 270 грамм за 287 рублей
  • 350 грамм за 234 рубля
  • Либо творожный кекс в 400 грам — за 250 рублей по скидке либо 300 рублей без
  • 450 грамм за 477 рублей
  • 460 грамм за 400 рублей
  • 465 грамм за 400 рублей
  • 470 грамм — за 318 рублей
Кулич на ПасхуКулич на Пасху
Кулич на ПасхуКулич на Пасху
Кулич на Пасху
Фото: Сайт доставки

«Перекрёсток»

Здесь получается следующая картина:

  • 105 грамм 100 рублей;
  • 150 грамм 100 рублей;
  • 395 грамм — 500 рублей;
  • 400 грамм — 240 рублей и 190 рублей по скидке.

«ВкусВилл»

На сайтах доставки во «ВкусВилле» пока что не густо. Бездрожжевой кулич в 150 грамм за 248 рублей и пасхальный краффин в 200 грамм за 438 рублей.

Кулич пасхальныйКулич пасхальный
Кулич пасхальный

«Европа»

В «Европе» для доставки доступны два варианта: кулич за 50 рублей в 100 грамм и кулич за 180 рублей в 500 грамм.

Покупка кулича на ПасхуПокупка кулича на Пасху
Покупка кулича на Пасху
Фото: Сайт доставки

Во сколько обойдётся приготовить пасхальный кулич самостоятельно?

Для выпекания классического пасхального кулича используются следующие ингредиенты:

  • мука — 40 грамм;
  • молоко — 20 миллилитров;
  • яйцо — 2 штуки;
  • сливочное масло либо маргарин — 6 грамм;
  • сахар — 10 грамм;
  • ванильный сахар — 0,3 грамма;
  • соль — по вкусу;
  • дрожжи — 0,33 грамма (сухие);
  • изюм — 13,3 грамма.

А вот то, что потребуется для приготовления глазури на один такой кулич:

  • яичный белок — 1 штука;
  • сахарная пудра — 200 грамм;
  • лимонный сок — 1 чайная ложка;
  • вода — 2 чайные ложки.

Почему такая странная на первый взгляд граммовка? Количество продуктов рассчитано на 100 грамм готового продукта. Это необходимо для дальнейший расчётов стоимости по весу.

Средняя стоимость муки

Итак, в среднем по России 1 кг муки стоит 50,91 рубля, в Белгороде — 51,22 рубля. Средняя стоимость муки рассчитывается, исходя из актуальных цен на муку высшего сорта и тех, которые наиболее часто используются для приготовления домашней выпечки. Согласно данным Росстата, за 10 лет самая высокая средняя цена на продукт наблюдалась в 2022 году — это 52,58 рубля.

К тому же, если в прошлом году инфляция цен на муку составила -4,98%, то на данный момент, с начала 2024 года, она составляет уже 1,9%. В том же 2022 году — 13,8%.

Динамика цен на муку в РоссииДинамика цен на муку в России
Динамика цен на муку в РоссииДинамика цен на муку в России
Динамика цен на муку в РоссииДинамика цен на муку в России
Динамика цен на муку в России
Фото: Inflatio.ru

Средняя стоимость молока

Сейчас 1 литр молока в среднем стоит 77,55 рубля по России, а в 2023 году — 75,23 рубля. В Белгороде средняя стоимость литра молока достигает 78,02 рубля.

Динамика цен на молоко в РоссииДинамика цен на молоко в России
Динамика цен на молоко в РоссииДинамика цен на молоко в России
Динамика цен на молоко в России
Фото: Inflatio.ru

Средняя стоимость яиц

Стоимость яиц и куриной продукции за последние пару месяцев стала довольно обсуждаемой. Если в апреле прошлого года десяток яиц по России можно было купить за среднюю цену в 85,48 рубля, то в начале 2024 года — за 133,96 рубля, сейчас — за 125,16 рубля. Средняя стоимость лотка яиц в Белгороде на конец апреля — 125,92 рубля.

Динамика цен на яйца в РоссииДинамика цен на яйца в России
Динамика цен на яйца в России
Фото: Inflatio.ru

Средняя стоимость сливочного масла

Итак, здесь получается следующая ситуация. На начало 2023 года средняя стоимость 1 кг сливочного масла составляла 835,43 рубля, под конец года — 862,87 рубля. К январю 2024 года она выросла до 865,85 рубля, а в апреле — до 901,59 рубля. В Белгороде средняя цена килограмма сливочного масла — 907,09 рубля. Маргарина, согласно данным Белгородстата, — 212,29 рубля.

Динамика цен на сливочное масло в РоссииДинамика цен на сливочное масло в России
Динамика цен на сливочное масло в РоссииДинамика цен на сливочное масло в России
Динамика цен на сливочное масло в России
Фото: Inflatio.ru

Средняя стоимость сахара

Итак, средняя стоимость 1 кг сахара в России на данный момент — 73,84 рубля, в Белгороде — 74,29 рубля.

Динамика цен на сахар в РоссииДинамика цен на сахар в России
Динамика цен на сахар в РоссииДинамика цен на сахар в России
Динамика цен на сахар в России
Фото: Inflatio.ru

Средняя стоимость изюма, соли, дрожжей и ванильного сахара

В среднем 1 кг изюма стоит 320 рублей, а 1 кг соли в Белгороде в среднем стоит 15,12 рубля, 10 гр сухих дрожжей — 20 рублей, 10 гр ванильного сахара — 12 рублей.

Теперь необходимо посчитать, сколько всего будут стоить все ингредиенты для приготовления пасхального кулича весом 100 грамм.

Выпечка пасхального куличаВыпечка пасхального кулича
Выпечка пасхального кулича
Фото: Bel.ru

Расчёт средней стоимости 100 грамм пасхального кулича

Получается в конечном итоге следующее:

  • 40 грамм муки — 2,09 рубля;
  • 20 миллилитров молока — 1,56 рубля;
  • 2 яйца яйца — 25,184 рубля;
  • 6 грамм сливочного масла либо маргарина — 5,44 либо 1,27 рубля;
  • 10 грамм сахара — 0,74 рубля;
  • 0,3 грамма ванильного сахара — 0,36 рубля;
  • 0,5 грамма соли— 0,01 рубля;
  • 0,33 грамма дрожжей (сухих) — 0,66 рубля;
  • 13,3 грамма изюма — 4,26 рубля.

Итак, стоимость продуктов для приготовления 100 грамм пасхального кулича на сливочном масле — 40,304 рубля, на маргарине — 36,134 рубля.

Сколько стоит приготовить глазурь для сдобы на Пасху?

  • 1 яйцо — 12,592 рубля;
  • 200 грамм сахарной пудры — 51,2 рубля;
  • 1 чайная ложка лимонного сока — 4 рубля;
  • 2 чайные ложки воды.

За продукты для глазури белгородцам придётся отдать 67,792 рубля.

Итог. Получается, что 100-граммовый кулич на сливочном масле обойдётся в 108,304 рубля, а на маргарине — в 103,926 рубля.

  • За 200 грамм такой сдобы — 216,608 рубля либо 207,852 рубля
  • За 300 грамм — 324,912 или 311,778 рубля
  • За 400 грамм — 433,216 или 415,704 рубля
  • За 500 грамм — 541,52 рубля либо 519,63 рубля

Согласно расчётам по весу и стоимости, оказывается, не всегда сделать что-то самому — выгоднее. Однако, стоит учитывать, что используемые при выпечке кулича продукты не идут в расход полностью. Поэтому выгода всё-так есть — использовать уже имеющееся для чего-то совершенного другого.

Стол на ПасхуСтол на Пасху
Стол на Пасху
Фото: Kandinsky

Ранее журналистка Бел.ру побывала на белгородском хлебозаводе «Колос», где выпекаются пасхальные куличи на продажу. И, кстати, не только классику с изюмом. К тому же, как удалось узнать, процесс приготовления сдобы на Пасху занимает шесть часов, а выпекание проходит в семь этапов. О тонкостях процесса приготовления вкусного кулича рассказала начальник лаборатории хлебозавода.

С глазурью, шоколадом, творогом: как и где пекут пасхальные куличи в Белгороде?
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