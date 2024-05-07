Что белгородцам всё-таки выгоднее: заказать, купить или испечь кулич на Пасху самим?

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Журналистке Бел.Ру удалось найти кулич от «Колоса» весом в 350 грамм за 123 рубля. Но это по скидке, а без неё — 158 рублей. От того же хлебозавода на прилавках есть выпечка и в 550 грамм. Уже за 196 рублей. Тоже со скидкой, а без скидки такой кулич будет стоить 254 рубля.
В «Пятёрочке» за 350 грамм кулича только от «Золотого колоса» придётся отдать 158 рублей. Есть и больше — 450 грамм, за 320 рублей и за 359 рублей без скидки. Далее — пасхальный кулич за 112 рублей в 200 грамм также от «Золотого колоса».
Можно найти кулич и за 150 рублей, который весит ровно 300 грамм, и кулич весом 100 грамм — за 62 рубля. И 125 грамм пасхальной сдобы за 75 рублей.
Здесь выбор оказался совсем невелик. 63,6 рубля за кулич весом 200 грамм.
Если брать стоимость пасхальных куличей при покупке с доставкой, то здесь самая маленькая стоимость одной штуки — 25 рублей. Но в среднем ценовой ряд начинается от 50 рублей за выпечку весом в 100 грамм.
Здесь можно найти куличик на Пасху в нескольких весовых категориях: 200 гр., 350 гр., 500 гр., 550 гр. В зависимости от граммовки, естественно, меняется и цена. Это 112 рублей, 155, 240 и 320 рублей.
Здесь магазин предлагает пасхальные куличи уже от 100 грамм за 119 рублей и за 95 рублей по скидке, а также за 25 и 54 рубля. В наличии также выпечка в 200 грамм (за 119 либо за 50 рублей), 450 грамм — 100 рублей, 500 грамм — 270 рублей.
Итак, в гипермаркете выбор оказался шире. Кулич в 100 грамм можно купить за 98 рублей. В 130 грамм — за 76 рублей. А также:
Здесь получается следующая картина:
На сайтах доставки во «ВкусВилле» пока что не густо. Бездрожжевой кулич в 150 грамм за 248 рублей и пасхальный краффин в 200 грамм за 438 рублей.
В «Европе» для доставки доступны два варианта: кулич за 50 рублей в 100 грамм и кулич за 180 рублей в 500 грамм.
Для выпекания классического пасхального кулича используются следующие ингредиенты:
А вот то, что потребуется для приготовления глазури на один такой кулич:
Почему такая странная на первый взгляд граммовка? Количество продуктов рассчитано на 100 грамм готового продукта. Это необходимо для дальнейший расчётов стоимости по весу.
Итак, в среднем по России 1 кг муки стоит 50,91 рубля, в Белгороде — 51,22 рубля. Средняя стоимость муки рассчитывается, исходя из актуальных цен на муку высшего сорта и тех, которые наиболее часто используются для приготовления домашней выпечки. Согласно данным Росстата, за 10 лет самая высокая средняя цена на продукт наблюдалась в 2022 году — это 52,58 рубля.
К тому же, если в прошлом году инфляция цен на муку составила -4,98%, то на данный момент, с начала 2024 года, она составляет уже 1,9%. В том же 2022 году — 13,8%.
Сейчас 1 литр молока в среднем стоит 77,55 рубля по России, а в 2023 году — 75,23 рубля. В Белгороде средняя стоимость литра молока достигает 78,02 рубля.
Стоимость яиц и куриной продукции за последние пару месяцев стала довольно обсуждаемой. Если в апреле прошлого года десяток яиц по России можно было купить за среднюю цену в 85,48 рубля, то в начале 2024 года — за 133,96 рубля, сейчас — за 125,16 рубля. Средняя стоимость лотка яиц в Белгороде на конец апреля — 125,92 рубля.
Итак, здесь получается следующая ситуация. На начало 2023 года средняя стоимость 1 кг сливочного масла составляла 835,43 рубля, под конец года — 862,87 рубля. К январю 2024 года она выросла до 865,85 рубля, а в апреле — до 901,59 рубля. В Белгороде средняя цена килограмма сливочного масла — 907,09 рубля. Маргарина, согласно данным Белгородстата, — 212,29 рубля.
Итак, средняя стоимость 1 кг сахара в России на данный момент — 73,84 рубля, в Белгороде — 74,29 рубля.
В среднем 1 кг изюма стоит 320 рублей, а 1 кг соли в Белгороде в среднем стоит 15,12 рубля, 10 гр сухих дрожжей — 20 рублей, 10 гр ванильного сахара — 12 рублей.
Теперь необходимо посчитать, сколько всего будут стоить все ингредиенты для приготовления пасхального кулича весом 100 грамм.
Получается в конечном итоге следующее:
Итак, стоимость продуктов для приготовления 100 грамм пасхального кулича на сливочном масле — 40,304 рубля, на маргарине — 36,134 рубля.
Сколько стоит приготовить глазурь для сдобы на Пасху?
За продукты для глазури белгородцам придётся отдать 67,792 рубля.
Итог. Получается, что 100-граммовый кулич на сливочном масле обойдётся в 108,304 рубля, а на маргарине — в 103,926 рубля.
Согласно расчётам по весу и стоимости, оказывается, не всегда сделать что-то самому — выгоднее. Однако, стоит учитывать, что используемые при выпечке кулича продукты не идут в расход полностью. Поэтому выгода всё-так есть — использовать уже имеющееся для чего-то совершенного другого.
Ранее журналистка Бел.ру побывала на белгородском хлебозаводе «Колос», где выпекаются пасхальные куличи на продажу. И, кстати, не только классику с изюмом. К тому же, как удалось узнать, процесс приготовления сдобы на Пасху занимает шесть часов, а выпекание проходит в семь этапов. О тонкостях процесса приготовления вкусного кулича рассказала начальник лаборатории хлебозавода.