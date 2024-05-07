Что белгородцам всё-таки выгоднее: заказать, купить или испечь кулич на Пасху самим?

Журналистке Бел.Ру удалось найти кулич от «Колоса» весом в 350 грамм за 123 рубля. Но это по скидке, а без неё — 158 рублей. От того же хлебозавода на прилавках есть выпечка и в 550 грамм. Уже за 196 рублей. Тоже со скидкой, а без скидки такой кулич будет стоить 254 рубля.