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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Куличи

На водке, на сгущённом молоке, с ягодами: топ-3 рецепта куличей на Пасху

3 мая 2024, 12:26
Фото: 1MI
Куличи
Совсем скоро православные христиане отметят Пасху. Делимся необычными рецептами куличей, которые получатся у каждой хозяйки.
Сюжет
Пасха

5 мая православные христиане отметят большой праздник — Пасху. Конечно же, этот день нельзя представить без одного из главных атрибутов — кулича. Но что делать, если магазинная выпечка не по вкусу? Бел.Ру приводит три оригинальных рецепта, которые можно повторить дома.

Пасхальный кулич на сметане и водке

Ингредиенты:

  • молоко (500 мл)
  • пшеничная мука (1кг)
  • маргарин (250г)
  • сливочное масло (100г)
  • топлёное масло (100 г)
  • сахар (700 г)
  • куриное яйцо (10 штук)
  • соль
  • ванильный сахар (по вкусу)
  • дрожжи (70 г)
  • водка (2 столовые ложки)
  • растительное масло (1,5 столовых ложек)
  • изюм (по вкусу)

Способ приготовления: первым делом нужно подогреть молоко и вмешать в него 350 граммов сахара. Затем в отдельной ёмкости растворяем дрожжи в тёплом молоке, соединяем две смеси и оставляем на десять минут. Далее взбиваем сахар и яйца, добавляем маргарин с маслом и солью, ванильный сахар, водку и растительное масло. После тщательного перемешивания соединяем обе массы в одну.

Затем добавляем муку и приступаем к замешиванию теста. Тесто нужно накрыть плёнкой или полотенцем и оставить на три часа в тёплом месте. В итоге оно должно получиться не слишком липким.

Затем в тесто добавляем изюм и раскладываем в формочки, предварительно смазанные маслом. Ждём, пока тесто поднимется, и затем выпекаем при температуре 180 градусов примерно в течение часа. Когда кулич остынет, приступаем к украшению.

КуличКулич
Кулич
Фото: Изображение Midjourney

Пасхальный кулич с ягодами

Ингредиенты:

  • мука пшеничная (60г)
  • сахар (50г)
  • сливочное масло (50г)
  • молоко (20 мл)
  • ванильная эссенция
  • куриное яйцо (2 штуки)
  • разрыхлитель (1 чайная ложка)
  • сахарная пудра (2 столовые ложки)
  • сливки (100 мл)
  • клубника и смородина (по усмотрению)

Способ приготовления: для теста необходимо в миске растолочь сливочное масло и сахар, затем добавить яйца и взбить их миксером до получения однородной массы. После этого следует добавить муку с разрыхлителем.

В молоко добавляем ванильный экстракт (его можно заменить ванильным сахаром), тщательно перемешиваем и добавляем к тесту. Его необходимо хорошо замесить и разлить по формочкам.

В духовке кулич нужно выпекать в течение полутора часов при температуре 180 градусов. После того, как кулич остынет, его можно украсить взбитыми сливками и свежими ягодами.

КуличКулич
Кулич
Фото: Изображение Midjourney

Кулич на сгущённом молоке с сахарной вишней

Ингредиенты:

  • сухие дрожжи (8 г)
  • молоко (200 мл)
  • сахар (100 гр)
  • мука пшеничная (500 г)
  • сгущённое молоко (150 г)
  • яичный желток (4 штуки)
  • сливочное масло (50 г)
  • растительное масло (4 столовые ложки)
  • соль
  • ванилин (2 г)
  • сахарная вишня и цукаты (по 70 г)

Способ приготовления: для теста нужно растопить масло, а потом остудить. Цукаты и вишню необходимо посыпать мукой. Далее необходимо муку просеять вместе с ванилином. К подогретому молоку добавляем сахар и дрожжи, хорошо перемешиваем.

Полученное тесто нужно накрыть плёнкой и оставить в тёплом месте на 15-20 минут. Стоять тесто должно до появления пены.

Затем взбиваем желтки с сахаром до получения светлой пышной пены. Растительное масло смешиваем со сгущённым молоком и растопленным сливочным маслом. Затем соединяем наши смеси и добавляем в опару. Муку добавляем постепенно, лучше замешивать тесто миксером с насадкой с форме крюка.

Замешивать тесто нужно от семи до десяти минут. Затем добавляем цукаты и вишню и тщательно их вмешиваем в тесто. Потом его необходимо переложить в миску, смазанную маслом. Далее накрываем плёнкой и оставляем на два часа в тёплом месте.

После этого делим тесто на порции, выкладываем в формочки, накрываем плёнкой и полотенцем. Оставляем на 40-45 минут.

Выпекать нужно в течение 45 минут при температуре 175 градусов. После этого куличи следует оставить в духовке при немного открытой дверце на пять минут. Затем ещё 15 минут нужно дать им время дать настояться. Достаньте куличи из формочек, остудите их на полотенце.

С глазурью, шоколадом, творогом: как и где пекут пасхальные куличи в Белгороде?
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#Маргарита Водолажская#Общество#Пасха#Куличи#Рецепты
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