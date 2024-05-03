На водке, на сгущённом молоке, с ягодами: топ-3 рецепта куличей на Пасху

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
5 мая православные христиане отметят большой праздник — Пасху. Конечно же, этот день нельзя представить без одного из главных атрибутов — кулича. Но что делать, если магазинная выпечка не по вкусу? Бел.Ру приводит три оригинальных рецепта, которые можно повторить дома.
Ингредиенты:
Способ приготовления: первым делом нужно подогреть молоко и вмешать в него 350 граммов сахара. Затем в отдельной ёмкости растворяем дрожжи в тёплом молоке, соединяем две смеси и оставляем на десять минут. Далее взбиваем сахар и яйца, добавляем маргарин с маслом и солью, ванильный сахар, водку и растительное масло. После тщательного перемешивания соединяем обе массы в одну.
Затем добавляем муку и приступаем к замешиванию теста. Тесто нужно накрыть плёнкой или полотенцем и оставить на три часа в тёплом месте. В итоге оно должно получиться не слишком липким.
Затем в тесто добавляем изюм и раскладываем в формочки, предварительно смазанные маслом. Ждём, пока тесто поднимется, и затем выпекаем при температуре 180 градусов примерно в течение часа. Когда кулич остынет, приступаем к украшению.
Ингредиенты:
Способ приготовления: для теста необходимо в миске растолочь сливочное масло и сахар, затем добавить яйца и взбить их миксером до получения однородной массы. После этого следует добавить муку с разрыхлителем.
В молоко добавляем ванильный экстракт (его можно заменить ванильным сахаром), тщательно перемешиваем и добавляем к тесту. Его необходимо хорошо замесить и разлить по формочкам.
В духовке кулич нужно выпекать в течение полутора часов при температуре 180 градусов. После того, как кулич остынет, его можно украсить взбитыми сливками и свежими ягодами.
Ингредиенты:
Способ приготовления: для теста нужно растопить масло, а потом остудить. Цукаты и вишню необходимо посыпать мукой. Далее необходимо муку просеять вместе с ванилином. К подогретому молоку добавляем сахар и дрожжи, хорошо перемешиваем.
Полученное тесто нужно накрыть плёнкой и оставить в тёплом месте на 15-20 минут. Стоять тесто должно до появления пены.
Затем взбиваем желтки с сахаром до получения светлой пышной пены. Растительное масло смешиваем со сгущённым молоком и растопленным сливочным маслом. Затем соединяем наши смеси и добавляем в опару. Муку добавляем постепенно, лучше замешивать тесто миксером с насадкой с форме крюка.
Замешивать тесто нужно от семи до десяти минут. Затем добавляем цукаты и вишню и тщательно их вмешиваем в тесто. Потом его необходимо переложить в миску, смазанную маслом. Далее накрываем плёнкой и оставляем на два часа в тёплом месте.
После этого делим тесто на порции, выкладываем в формочки, накрываем плёнкой и полотенцем. Оставляем на 40-45 минут.
Выпекать нужно в течение 45 минут при температуре 175 градусов. После этого куличи следует оставить в духовке при немного открытой дверце на пять минут. Затем ещё 15 минут нужно дать им время дать настояться. Достаньте куличи из формочек, остудите их на полотенце.