На водке, на сгущённом молоке, с ягодами: топ-3 рецепта куличей на Пасху

Выпекать нужно в течение 45 минут при температуре 175 градусов. После этого куличи следует оставить в духовке при немного открытой дверце на пять минут. Затем ещё 15 минут нужно дать им время дать настояться. Достаньте куличи из формочек, остудите их на полотенце.