Как из «‎Вкусно — и точка»: готовим пять вкусных блюд из фастфуда

Сосиски нанижите на палочки и обваляйте в муке. Обмакните сосиску в тесте, оно не должно стекать. Идеальным вариантом для жарки корн-догов будет фритюрница или высокая кружка, но если ничего подобного нет, то можно воспользоваться сковородой. Разогрейте масло, добавьте корн-доги и жарьте, переворачивая их лопатками, до получения золотистого цвета. Для того, чтобы полученное блюдо впитало в себя весь жир, используйте бумажные полотенца.