Как из «‎Вкусно — и точка»: готовим пять вкусных блюд из фастфуда

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Сейчас в Белгородской области часть заведений закрыта из-за небезопасной обстановки. Однако дети и их родители могут попробовать приготовить любимый фастфуд в домашних условиях. Сделанные своими руками бургеры и наггетсы порадуют вкусом и тем более ценой. Мы собрали для любителей острого и жареного пять простых рецептов самых популярных блюд.
Ингредиенты: куриный фарш, пшеничная мука, куриные яйца, панировочные сухари, растительное масло.
Способ приготовления: в одной миске смешайте пшеничную муку и приправу для курицы. В другой миске слегка взбейте яйцо. В третью миску насыпьте панировочные сухари, добавьте соль и перец и перемешайте их вместе. Сделайте из охлаждённого фарша небольшие шарики, для удобства можете смазать руки растительным маслом. Приплюсните их и запанируйте в муке, потом окуните в яйцо и обваляйте в панировочных сухарях.
Положите наггетсы на тарелку, поставьте в холодильник на полчаса. Затем налейте растительное масло в кастрюлю и разогрейте его, не доводя до кипения. Жарьте наггетсы в полученном масле в течение пяти минут, не забывая их переворачивать. Чтобы наггетсы впитали лишний жир, используйте бумажные полотенца.
Ингредиенты: кукурузная и пшеничная мука, разрыхлитель, яйцо, молоко, сосиски, рафинированное масло.
Способ приготовления: в тарелке соедините кукурузную и пшеничную муку, сахар, соль и разрыхлитель. Взбейте яйцо и добавьте молоко. Замесите тесто, подливая оставшееся молоко по необходимости. Обратите внимание на то, что тесто должно быть густым. Поэтому не спешите вливать всё молоко сразу, возможно, потребуется немного меньше. Полученное тесто оставьте на 5-10 минут.
Сосиски нанижите на палочки и обваляйте в муке. Обмакните сосиску в тесте, оно не должно стекать. Идеальным вариантом для жарки корн-догов будет фритюрница или высокая кружка, но если ничего подобного нет, то можно воспользоваться сковородой. Разогрейте масло, добавьте корн-доги и жарьте, переворачивая их лопатками, до получения золотистого цвета. Для того, чтобы полученное блюдо впитало в себя весь жир, используйте бумажные полотенца.
Ингредиенты: картофель, растительное масло, паприка, соль.
Способ приготовления: нарежьте картофель и обсушите. Смешайте паприку, соль, масло и чеснок, с ними перемешайте картофель. Разложите картошку на противне и отправьте её в духовку при температуре 200 градусов на 20 минут.
Ингредиенты: кукурузные лепёшки, куриные грудки, тмин, рапсовое масло, банка зелёного перца чили, помидор.
Способ приготовления: нарежьте куриные грудки на небольшие кусочки, а перец чили — кубиками. Натрите сыр, нарежьте салат и помидоры, в куриное мясо добавьте специи. Нагрейте две столовые ложки масла в большой сковороде на среднем огне, к нему добавьте курицу и жарьте несколько минут. После добавьте нарезанный зелёный перец чили и продолжайте жарить, пока мясо не будет готово. Снимите с огня по готовности.
Нагрейте рапсовое масло на среднем огне, выложите куриное мясо на кукурузные лепёшки и согните их пополам. Потом лепёшку аккуратно выложите в горячее масло с помощью металлических щипцов. Обжаривайте 30-45 секунд с каждой стороны до светло-золотистого цвета. Готовые тако выложите на тарелку, излишки масла снимите с помощью бумажных полотенец. Посыпьте тёртым сыром.
Ингредиенты: булочки с кунжутом, говяжий фарш, растительное масло, листья салата, помидор, лук, томатный соус, майонез.
Способ приготовления: помойте овощи и почистите лук, посолите и поперчите фарш. Сделайте из него круглые котлеты, они должны быть немного больше булочки толщиной примерно 1,5 см. Обжарьте котлеты до румяной корочки с одной стороны, не забудьте переворачивать их. Затем положите на каждую котлету ломтик сыра, чтобы он расплавился, и снимите с огня.
Разрежьте булочки для бургеров пополам и подсушите их на сухой горячей сковороде. После этого можно собирать бургер: нижнюю часть булочки смажьте томатным соусом, положите на неё лист салата и котлету с сыром. Потом положите помидор и кольца лука. Вторую половинку булочки смажьте майонезом и закройте бургер.