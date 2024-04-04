Четыре необычных постных блюда для лёгкого ужина

Способ приготовления: сначала нужно промыть свеклу, обернуть ее в фольгу и поместить в разогретую до 200°С духовку на один час. Потом дать свекле остыть, очистить от кожуры и натереть ее на терке. После этого промываем шпинат, заливаем его кипятком и варить в течение четырех минут, после варки шпинат отжимаем. Измельченный чеснок и лук нужно поместить в блендер вместе с орехами, кинзой, специями, солью и перцем и сделать из них однородную массу.



После этого отжатый шпинат пропускаем через мясорубку и смешиваем с половиной ореховой заправки. Затем добавляем немного уксуса, буквально 2 капли.Отжатую натертую свеклу следует смешать с оставшейся заправкой. Мы уже на финише: формируем из шпинатовой и свекольной массы шарики и украшаем их зёрнами граната.