Четыре необычных постных блюда для лёгкого ужина

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Великий пост в этом году проходит с 18 марта по 14 апреля. У многих стоит задача: чтобы такого интересного приготовить? Мы собрали рецепты, которые вас точно удивят.
Пхали — это вид грузинской закуски, которая может стать, как лёгким ужином, так и закуской на празднике. Обычно пхали выглядит в форме шариков, но хозяйка сама может выбрать форму, цвет и даже ингредиенты для этого блюда.
Для того, чтобы приготовить пхали из свеклы и шпината, нужно купить свежий шпинат, большую свеклу, грецкие орехи, небольшие луковицы и чеснок, белый винный уксус, гранат.
Способ приготовления: сначала нужно промыть свеклу, обернуть ее в фольгу и поместить в разогретую до 200°С духовку на один час. Потом дать свекле остыть, очистить от кожуры и натереть ее на терке. После этого промываем шпинат, заливаем его кипятком и варить в течение четырех минут, после варки шпинат отжимаем. Измельченный чеснок и лук нужно поместить в блендер вместе с орехами, кинзой, специями, солью и перцем и сделать из них однородную массу.
После этого отжатый шпинат пропускаем через мясорубку и смешиваем с половиной ореховой заправки. Затем добавляем немного уксуса, буквально 2 капли.Отжатую натертую свеклу следует смешать с оставшейся заправкой. Мы уже на финише: формируем из шпинатовой и свекольной массы шарики и украшаем их зёрнами граната.
Тофу — это творог, который содержит в себе много белка и полезные аминокислоты. Поэтому такое блюдо будет не только вкусным, но ещё и очень полезным.
Для его приготовления понадобится твёрдый тофу, морковь, чеснок, кумин, оливковое масло, апельсин, лимон, горчица, миндальные листья.
Способ приготовления: первым шагом нарезаем промытую морковь брусочками, режем зубчики чеснока пополам. Затем нужно разогреть на сковороде 1 столовую ложку оливкового масла и обжарить на ней морковь в течение 2-3 минут на среднем огне, туда добавляем кумин, чеснок и не забудьте про соль. На другой сковороде жарим миндальные лепестки без масла до золотистого цвета.
Теперь можно готовить соус: нужно довести апельсиновый и лимонный сок в сотейнике до кипения, затем уменьшить огонь, добавить тертый имбирь, горчицу, чили и апельсиновый конфитюр, всё это перемешиваем и готовим на среднем огне около 5 минут. Тофу нарезаем прямоугольниками, смазываем оливковым маслом и жарим на сковороде. Последний шаг — собрать всё на одной тарелке, заправить соусом и посыпать миндальными листьями. Приятного аппетита!
Фузили — это короткая итальянская паста. На ужин самое то: быстро и вкусно!
Для неё нужно купить фузили (макароны в форме спиралек), баклажаны, помидоры черри, томат, пармезан, оливковое масло и чеснок.
Способ приготовления: для начала нарезаем баклажаны средними кубиками, солим и выкладываем в дуршлаг на 20 минут для устранения излишков сока. Затем разрезаем помидоры черри пополам и варим фузили.
Как только всё это сделано, нужно разогреть столовую ложку масла на сковороде, положить зубчик чеснока и нагревать его, пока он не станет коричневым, потом его нужно вынуть. В эту же сковороду добавляем наши баклажаны и помидоры, солим, перчим и обжариваем около 5 минут. К ним добавляем томаты, фузили. После всех шагов добавляем в блюдо оставшееся оливковое масло, тёртый пармезан, выключаем огонь и всё перемешиваем. Маленькая Италия уже на вашем столе!
Сладкое в пост тоже хочется. Яблоки в карамели готовятся очень быстро и станут прекрасным десертом во время поста.
Для них нужно совсем немного: яблоки, рисовый крахмал, сахар, растительное масло и белый кунжут.
Способ приготовления: первым шагом очищенные яблоки режем большими дольками и обваливаем в крахмале. Потом нужно разогреть масло в воке, обжарить яблоки в течение 2-3 минут, затем переложить их на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира.
В другую сковородку добавляем сахар, даём ему время, чтобы ему растаять, а затем добавляем к нему обжаренные яблоки. Готовим блюдо постоянно помешивая, в течение 3 минут. После к яблокам отправляем кунжут, перемешиваем и выкладываем яблоки на тарелку, чтобы всех угостить.