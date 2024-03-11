«Масленица — объедуха, деньги приберуха»: сколько стоят базовые продукты для блинов?

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Масленица всё ближе. И блины тоже. Итак, посмотрим во сколько ингредиенты для символа Масленицы обойдутся белгородцам. Самые популярные способы приготовления: на молоке, на кефире, на дрожжах. Попробуем собрать средние цены продуктов по каждому из рецептов.
Но сначала посмотрим, что говорят официальные данные по инфляции. Значения таблицы рассчитаны по информации нескольких источников. Это, например, свежие данные от Росстата, сообщения Центрального Банка, в том числе информация о еженедельных изменениях.
С начала 2024 года наблюдается прирост в 1,42%, а за прошлый год общий уровень инфляции составил 7,42%.
А вот по итогам января, как сообщил Банк России, в Белгородской области наблюдалось снижение годовой инфляции до 6,94%. В прошлом месяце этот показатель составлял 7,01%. К тому же, уровень инфляции в регионе оказался ниже, чем в Центральном федеральном округе и по всей России в целом.
Классический рецепт блинов для многих. Для них понадобятся самые простые ингредиенты, которые обычно есть в холодильнике у белгородцев. Что понадобится?
Теперь узнаем среднюю цену на необходимые продукты.
Мука подорожала за январь и февраль. Однако в первом месяце 2024 года стоимость одного килограмма оказалась меньше, чем в январе прошлого года. Но особенно заметно, что в феврале ситуация обратная.
Так, средняя цена за 1 кг продукта по России — 50,52 рубля. В Белгороде средняя стоимость, за которую можно купить муку, — 50,82 рубля.
За первые два месяца 2024 года ценник на молоко вырос ощутимо. Особенно, если сравнить стоимость литра с январём и февралём прошлого года.
Средняя цена литра молока по России составила 76,24 рубля. Конкретно в Белгороде сейчас один литр можно будет купить в среднем за 76,71 рубля.
В средней стоимости десятка яиц, к сожалению, придётся обойтись без показательных таблиц. Так, по России средний ценник за десяток — 129 рублей. А средняя стоимость одного лотка в десяток в Белгороде — примерно 83 рубля. Но цифра спорная, если посмотреть на прилавки магазинов.
Динамика стоимости одного литра подсолнечного масла в России имеет волнообразный характер. В период с января 2022 года по январь 2023 года самая большая средняя цена составила 143,7 рубля. Это было в июне 2022 года. А потом средняя стоимость в основном начала падать, пока не опустилась к началу прошлого года до 131,65 рубля.
Так, средняя стоимость одного литра подсолнечного масла по России — чуть больше 120 рублей. И медленно ползёт вверх. А вот в Белгороде средняя цена масла — 132,98 рубля.
Как оказалось, за последние четыре года средняя стоимость сахара выросла на 100%. По данным становится заметно, что самого пика средняя стоимость одного килограмма в России достигла в ноябре 2023 года. Но уже в декабре пошло снижение.
Средняя цена на сахар по России — 67,22 рубля, а в Белгороде — 70,87 рубля.
Если посмотреть на график, то видно, что средняя стоимость соли изменяется достаточно плавно. Так, в мае 2022 года она повысилась с 16,92 рубля до 18,32 рубля. И больше не опускалась ниже отметки в 18 рублей.
В среднем по России стоимость килограмма соли составляет 18,62 рубля. В Белгороде средняя стоимость килограмма соли достигает 14,97 рубля.
Средняя стоимость соли по весу:
Для приготовления этих блинов, кроме уже известных ингредиентов, понадобятся также сода и сам кефир.
Итак, основной ингредиент, кефир, в среднем по России можно купить за 69-75 рублей.
Однако стоимость кефира за литр в Белгороде составила примерно 80 рублей.
Актуальных данных на сегодня в официальной статистике нет. Однако в 2023 году в среднем 0,5 кг соды можно было купить за 42,5–45 рублей. На одном из маркетплейсов мы нашли три пачки по полкилограмма за 248 рублей. Выходит почти по 83 рубля за штуку.
В данном случае определить среднюю стоимость поможет мониторинг маркетплейсов. В среднем один пакетик сухих дрожжей можно купить за 19 рублей.
Если брать блины на кефире, то можно те же дрожжи и не использовать. всё зависит от личных предпочтений и привычных для приготовления рецептов.
В данном случае все необходимые ингредиенты для дрожжевых блинов по средней стоимости уже «прогнали». как оказалось, 100 грам свежих прессованных дрожжей по стоимости ушли недалеко от сухих. Можно купить их от 19 до 25 рублей.
В 2024 году Масленица началась 11 марта. И продлится она до 17-го числа. Ранее журналисты Бел.Ру пообщались с диетологом, чтобы узнать о вреде блинов, выборе оптимальной муки для их приготовления и как восстановить организм после Масленицы.