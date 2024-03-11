«Масленица — объедуха, деньги приберуха»: сколько стоят базовые продукты для блинов?

Динамика стоимости одного литра подсолнечного масла в России имеет волнообразный характер. В период с января 2022 года по январь 2023 года самая большая средняя цена составила 143,7 рубля. Это было в июне 2022 года. А потом средняя стоимость в основном начала падать, пока не опустилась к началу прошлого года до 131,65 рубля.