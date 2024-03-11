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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Блины на Масленичную неделю

«Масленица — объедуха, деньги приберуха»: сколько стоят базовые продукты для блинов?

11 марта 2024, 12:11
Фото: Изображение Midjourney
Блины на Масленичную неделю

Журналисты выяснили, сколько стоят ингредиенты для блинов к Масленице

Итак, Масленица уже началась. Блины готовятся, рецепты вспоминаются. А сколько придётся заплатить за продукты для самых популярных рецептов блинчиков? Журналисты Бел.Ру провели небольшое «расследование», чтобы узнать ответ на этот вопрос. Рассказываем о средней стоимости основных ингредиентов.

Масленица всё ближе. И блины тоже. Итак, посмотрим во сколько ингредиенты для символа Масленицы обойдутся белгородцам. Самые популярные способы приготовления: на молоке, на кефире, на дрожжах. Попробуем собрать средние цены продуктов по каждому из рецептов.

Но сначала посмотрим, что говорят официальные данные по инфляции. Значения таблицы рассчитаны по информации нескольких источников. Это, например, свежие данные от Росстата, сообщения Центрального Банка, в том числе информация о еженедельных изменениях.

С начала 2024 года наблюдается прирост в 1,42%, а за прошлый год общий уровень инфляции составил 7,42%.

Данные по инфляции в России на 7 марта 2024 годаДанные по инфляции в России на 7 марта 2024 года
Подорожание продуктов питания по годамПодорожание продуктов питания по годам
Данные по инфляции в России на 7 марта 2024 года
Фото: inflatio.ru

А вот по итогам января, как сообщил Банк России, в Белгородской области наблюдалось снижение годовой инфляции до 6,94%. В прошлом месяце этот показатель составлял 7,01%. К тому же, уровень инфляции в регионе оказался ниже, чем в Центральном федеральном округе и по всей России в целом.

Инфографика по инфляции в Белгородской областиИнфографика по инфляции в Белгородской области
Инфографика по инфляции в Белгородской области
Фото: пресс-служба регионального отделения Банка России

Блины на молоке

Классический рецепт блинов для многих. Для них понадобятся самые простые ингредиенты, которые обычно есть в холодильнике у белгородцев. Что понадобится?

  • Молоко
  • Мука
  • Яйца
  • Растительное масло
  • Сахар
  • Соль

Теперь узнаем среднюю цену на необходимые продукты.

Средняя стоимость муки

Мука подорожала за январь и февраль. Однако в первом месяце 2024 года стоимость одного килограмма оказалась меньше, чем в январе прошлого года. Но особенно заметно, что в феврале ситуация обратная.

Так, средняя цена за 1 кг продукта по России — 50,52 рубля. В Белгороде средняя стоимость, за которую можно купить муку, — 50,82 рубля.

Средняя цена на муку По РоссииСредняя цена на муку По России
Средняя цена на муку По РоссииСредняя цена на муку По России
Темпы инфляции на муку в РоссииТемпы инфляции на муку в России
Средняя цена на муку По России
Фото: inflatio.ru

Средняя стоимость молока

За первые два месяца 2024 года ценник на молоко вырос ощутимо. Особенно, если сравнить стоимость литра с январём и февралём прошлого года.

Средняя цена литра молока по России составила 76,24 рубля. Конкретно в Белгороде сейчас один литр можно будет купить в среднем за 76,71 рубля.

Средняя цена на молоко по РоссииСредняя цена на молоко по России
Средняя стоимость 1 литра молока по РоссииСредняя стоимость 1 литра молока по России
Изменение стоимости литра молока за последние 10 летИзменение стоимости литра молока за последние 10 лет
Средняя цена на молоко по России
Фото: inflatio.ru

Средняя стоимость яиц

В средней стоимости десятка яиц, к сожалению, придётся обойтись без показательных таблиц. Так, по России средний ценник за десяток — 129 рублей. А средняя стоимость одного лотка в десяток в Белгороде — примерно 83 рубля. Но цифра спорная, если посмотреть на прилавки магазинов.

Средняя стоимость растительного масла

Динамика стоимости одного литра подсолнечного масла в России имеет волнообразный характер. В период с января 2022 года по январь 2023 года самая большая средняя цена составила 143,7 рубля. Это было в июне 2022 года. А потом средняя стоимость в основном начала падать, пока не опустилась к началу прошлого года до 131,65 рубля.

Так, средняя стоимость одного литра подсолнечного масла по России — чуть больше 120 рублей. И медленно ползёт вверх. А вот в Белгороде средняя цена масла — 132,98 рубля.

Динамика цен на подсолнечное масло в РоссииДинамика цен на подсолнечное масло в России
Темп инфляции на подсолнечное масло в РоссииТемп инфляции на подсолнечное масло в России
Динамика цен на подсолнечное масло в России
Фото: inflatio.ru

Средняя стоимость сахара

Как оказалось, за последние четыре года средняя стоимость сахара выросла на 100%. По данным становится заметно, что самого пика средняя стоимость одного килограмма в России достигла в ноябре 2023 года. Но уже в декабре пошло снижение.

Средняя цена на сахар по России — 67,22 рубля, а в Белгороде — 70,87 рубля.

Изменение средней стоимости сахара в России за 4 годаИзменение средней стоимости сахара в России за 4 года
Динамика изменений цен на саха в РоссииДинамика изменений цен на саха в России
Динамика цен на сахар в РоссииДинамика цен на сахар в России
Изменение средней стоимости сахара в России за 4 года
Фото: inflatio.ru

Средняя стоимость соли

Если посмотреть на график, то видно, что средняя стоимость соли изменяется достаточно плавно. Так, в мае 2022 года она повысилась с 16,92 рубля до 18,32 рубля. И больше не опускалась ниже отметки в 18 рублей.

В среднем по России стоимость килограмма соли составляет 18,62 рубля. В Белгороде средняя стоимость килограмма соли достигает 14,97 рубля.

Динамика цен на соль в РоссииДинамика цен на соль в России
Темп инфляции по ценам на соль в РоссииТемп инфляции по ценам на соль в России
Динамика цен на соль в России
Фото: inflatio.ru

Средняя стоимость соли по весу:

Средняя стоимость соли в Росси в зависимости от весаСредняя стоимость соли в Росси в зависимости от веса
Средняя стоимость соли в Росси в зависимости от веса
Фото: inflatio.ru

Блины на кефире

Для приготовления этих блинов, кроме уже известных ингредиентов, понадобятся также сода и сам кефир.

Итак, основной ингредиент, кефир, в среднем по России можно купить за 69-75 рублей.
Однако стоимость кефира за литр в Белгороде составила примерно 80 рублей.

Блины на кефире к масленицеБлины на кефире к масленице
Блины на кефире к масленице
Фото: Изображение Midjourney

Средняя стоимость соды

Актуальных данных на сегодня в официальной статистике нет. Однако в 2023 году в среднем 0,5 кг соды можно было купить за 42,5–45 рублей. На одном из маркетплейсов мы нашли три пачки по полкилограмма за 248 рублей. Выходит почти по 83 рубля за штуку.

Средняя стоимость сухих пекарных дрожжей

В данном случае определить среднюю стоимость поможет мониторинг маркетплейсов. В среднем один пакетик сухих дрожжей можно купить за 19 рублей.

Если брать блины на кефире, то можно те же дрожжи и не использовать. всё зависит от личных предпочтений и привычных для приготовления рецептов.

Блины на МасленицуБлины на Масленицу
Блины на Масленицу
Фото: Изображение Midjourney

Блины на дрожжах

В данном случае все необходимые ингредиенты для дрожжевых блинов по средней стоимости уже «прогнали». как оказалось, 100 грам свежих прессованных дрожжей по стоимости ушли недалеко от сухих. Можно купить их от 19 до 25 рублей.

В 2024 году Масленица началась 11 марта. И продлится она до 17-го числа. Ранее журналисты Бел.Ру пообщались с диетологом, чтобы узнать о вреде блинов, выборе оптимальной муки для их приготовления и как восстановить организм после Масленицы.

Тренажёрные или масленичные? Диетолог рассказала о блинах и о том, как их лучше есть
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