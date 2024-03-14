Как не голодать в пост: рецепты необычных постных блюд

На первое можно приготовить постный борщ с рыбой. Помимо таких стандартных для борща ингредиентов, как свекла, морковь, картофель, лук, капуста, болгарский перец, а также томатной пасты и растительного масла в качестве заправки, потребуется килограмм речной рыбы. Овощи варятся в бульоне до полуготовности, после чего в кастрюлю добавляют ранее обжаренную на постном масле рыбу, а также зелень и чеснок.