Как не голодать в пост: рецепты необычных постных блюд

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Как сообщает newia.ru, полезным витаминным салатом в Великий пост может стать постная капуста по-корейски. Нарезанные капусту, морковь, болгарский перец, петрушку и чеснок заправляют уксусом, добавляя в блюдо специи и обжаренный на постном масле лук. Получившуюся овощную смесь отправляют в холодильник мариноваться на сутки.
В качестве второго блюда вместо обычных мясных котлет можно приготовить постные гречневые котлеты. Для этого отваривают гречку вместе с мелко нарезанным луком, натирают одну картофелину на мелкой терке, мешают с манной крупой, добавляют в такую смесь соль, перец и чеснок. Готовую массу необходимо обвалять в муке и жарить по пять минут с каждой стороны.
На первое можно приготовить постный борщ с рыбой. Помимо таких стандартных для борща ингредиентов, как свекла, морковь, картофель, лук, капуста, болгарский перец, а также томатной пасты и растительного масла в качестве заправки, потребуется килограмм речной рыбы. Овощи варятся в бульоне до полуготовности, после чего в кастрюлю добавляют ранее обжаренную на постном масле рыбу, а также зелень и чеснок.