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Published Сегодня, 17:38

Modified Сегодня, 17:39

Updated Сегодня, 17:39

Как не голодать в пост: рецепты необычных постных блюд

Как не голодать в пост: рецепты необычных постных блюд

14 марта 2024, 17:38
Фото: Изображение Midjourney
Для тех, кто соблюдает Великий пост, newia.ru приготовила подборку необычных постных блюд, после приготовления которых соблазн перейти на скоромную пищу должен практически исчезнуть.

Как сообщает newia.ru, полезным витаминным салатом в Великий пост может стать постная капуста по-корейски. Нарезанные капусту, морковь, болгарский перец, петрушку и чеснок заправляют уксусом, добавляя в блюдо специи и обжаренный на постном масле лук. Получившуюся овощную смесь отправляют в холодильник мариноваться на сутки.

В качестве второго блюда вместо обычных мясных котлет можно приготовить постные гречневые котлеты. Для этого отваривают гречку вместе с мелко нарезанным луком, натирают одну картофелину на мелкой терке, мешают с манной крупой, добавляют в такую смесь соль, перец и чеснок. Готовую массу необходимо обвалять в муке и жарить по пять минут с каждой стороны.

На первое можно приготовить постный борщ с рыбой. Помимо таких стандартных для борща ингредиентов, как свекла, морковь, картофель, лук, капуста, болгарский перец, а также томатной пасты и растительного масла в качестве заправки, потребуется килограмм речной рыбы. Овощи варятся в бульоне до полуготовности, после чего в кастрюлю добавляют ранее обжаренную на постном масле рыбу, а также зелень и чеснок.

#Пост#Еда#Великий пост#Все материалы авторов
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