С глазурью, шоколадом, творогом: как и где пекут пасхальные куличи в Белгороде?

Начальник лаборатории говорит, что каждый год они стараются «удивить своего потребителя». В этом году новинкой стал как раз кулич с каплями глазури. Далее специалист пригласила всех пройти в хлебохранилище или, как называют его сотрудники, экспедиция. Отсюда все изделия отправляются на продажу — это последний этап.