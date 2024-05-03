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Пасха

С глазурью, шоколадом, творогом: как и где пекут пасхальные куличи в Белгороде?

3 мая 2024, 09:16
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Пасха

Белгородцам рассказали, как местное предприятие выпекает пасхальные куличи

Журналистка Бел.Ру побывала на хлебозаводе «Колос», где показали и рассказали о процессе выпечки пасхальных куличей. Работа занимает шесть часов, а выпечка проходит в семь этапов. К тому же, для тех, кто не любит классику с изюмом, пекут куличи с глазурью внутри, шоколадом и творогом.
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Пасха

О том, как выпекают белгородские пасхальные куличи, рассказала начальник лаборатории ООО «Колос» Валентина Мовчан. Самый важный ингредиент — мука. Как пояснила Валентина Мовчан, к её выбору относятся «с особым подходом и выбирают по определённым параметрам». Другие ингредиенты для выпечки — маргарин, сахар, изюм. Специалист объяснила, что сырьё в основном поставляют белгородские производители.

В специальных аппаратах замешивают тесто, все необходимые продукты в тестомесильные машины добавляют поэтапно. Очерёдность замешивания сырья оставили в тайне, так как за основу взят классический рецепт, но по особым доработкам сотрудников лаборатории — путём проб и и изучения результатов.

Следующий этап — брожение, во время которого тесто насыщается соответствующим вкусом и запахом, а ингредиенты равномерно распределяются. Длится оно почти 80 минут.

Замес теста для пасхального куличаЗамес теста для пасхального кулича
Замес теста для пасхального куличаЗамес теста для пасхального кулича
Замес теста для пасхального куличаЗамес теста для пасхального кулича
Замес теста для пасхального куличаЗамес теста для пасхального кулича
Замес теста для пасхального куличаЗамес теста для пасхального кулича
Брожение теста для пасхального куличаБрожение теста для пасхального кулича
Замес теста для пасхального кулича
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

После этого наступает процесс разделки, то есть нарезания замеса на куски определённой массы. Масса «округляется», помещается в формы и снова настаивается, пока заготовка не приобретёт достаточную величину и объём. Сотрудница предприятия делится:

«После этого масса отправляется на выпечку. Во время выпечки будущий кулич проходит семь зон. У каждой зоны своя температура, которая обеспечивает объём, цвет, свойства мякиша, вкус мякиша и другие ароматические свойства».
Нарезка и формовка пасхальных куличейНарезка и формовка пасхальных куличей
Нарезка и формовка пасхальных куличейНарезка и формовка пасхальных куличей
Нарезка и формовка пасхальных куличейНарезка и формовка пасхальных куличей
Нарезка и формовка пасхальных куличейНарезка и формовка пасхальных куличей
Нарезка и формовка пасхальных куличейНарезка и формовка пасхальных куличей
Нарезка и формовка пасхальных куличейНарезка и формовка пасхальных куличей
Нарезка и формовка пасхальных куличейНарезка и формовка пасхальных куличей
Нарезка и формовка пасхальных куличейНарезка и формовка пасхальных куличей
Нарезка и формовка пасхальных куличей
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Выпекается пасхальный кулич от 45-47 минут, а иногда и до одного часа. Далее он движется по конвейерной ленте, с которой его снимают и относят туда, где его украсят.

Процесс выпечки пасхальных куличейПроцесс выпечки пасхальных куличей
Процесс выпечки пасхальных куличейПроцесс выпечки пасхальных куличей
Процесс выпечки пасхальных куличейПроцесс выпечки пасхальных куличей
Процесс выпечки пасхальных куличейПроцесс выпечки пасхальных куличей
Процесс выпечки пасхальных куличейПроцесс выпечки пасхальных куличей
Процесс выпечки пасхальных куличейПроцесс выпечки пасхальных куличей
Процесс выпечки пасхальных куличейПроцесс выпечки пасхальных куличей
Процесс выпечки пасхальных куличейПроцесс выпечки пасхальных куличей
Процесс выпечки пасхальных куличейПроцесс выпечки пасхальных куличей
Процесс выпечки пасхальных куличейПроцесс выпечки пасхальных куличей
Процесс выпечки пасхальных куличей
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Как оказалось, помадку на верхушку уже испёкшегося кулича работающие там девушки намазывают не кисточками, а руками в перчатках. После «напомаживания» и нанесения посыпки выпечка стоит ещё около двух часов, пока сладкая верхушка не затвердеет, чтобы упаковка прошла без проблем и «залипаний».

«У помадки красивый белый цвет. Раньше как пекли наши бабушки? Гоголь-моголь наносили на поверхность пасочки. И вот эта белизна обязательно должна быть. Пасха — светлый праздник. А сверху — горошинки посыпки. Раньше, насколько помню, красили пшено. Сейчас есть готовые посыпки разной формы и размера. Краситель пищевой, всё натуральное. У нас для каждого кулича свой цвет посыпки», — делится начальник лаборатории «Колос».
Украшение пасхальных куличейУкрашение пасхальных куличей
Украшение пасхальных куличейУкрашение пасхальных куличей
Украшение пасхальных куличейУкрашение пасхальных куличей
Украшение пасхальных куличейУкрашение пасхальных куличей
Украшение пасхальных куличейУкрашение пасхальных куличей
Украшение пасхальных куличей
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Весь процесс приготовления, от замешивания теста до упаковки, занимает шесть часов. За неделю хлебозавод выпекает около 100 тонн куличей. Все они есть в разной весовой категории — от 150 до 700 грамм. Кроме традиционного, с изюмом, от «Колоса» можно найти куличи с творогом, каплями глазури, шоколада.

Упаковка пасхальных куличейУпаковка пасхальных куличей
Упаковка пасхальных куличейУпаковка пасхальных куличей
Упаковка пасхальных куличейУпаковка пасхальных куличей
Упаковка пасхальных куличей
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
«И везде присутствуют люди. Люди месят, люди формуют, люди выпекают и упаковывают», — рассказывает Валентина Мовчан.
Выпечка пасхальных куличейВыпечка пасхальных куличей
Выпечка пасхальных куличейВыпечка пасхальных куличей
Выпечка пасхальных куличейВыпечка пасхальных куличей
Выпечка пасхальных куличейВыпечка пасхальных куличей
Выпечка пасхальных куличейВыпечка пасхальных куличей
Выпечка пасхальных куличейВыпечка пасхальных куличей
Выпечка пасхальных куличейВыпечка пасхальных куличей
Выпечка пасхальных куличейВыпечка пасхальных куличей
Выпечка пасхальных куличейВыпечка пасхальных куличей
Выпечка пасхальных куличейВыпечка пасхальных куличей
Выпечка пасхальных куличей
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Начальник лаборатории говорит, что каждый год они стараются «удивить своего потребителя». В этом году новинкой стал как раз кулич с каплями глазури. Далее специалист пригласила всех пройти в хлебохранилище или, как называют его сотрудники, экспедиция. Отсюда все изделия отправляются на продажу — это последний этап.

«Это наш новый кулич. Кулич с каплями глазури. Вот такую интересную подобрали упаковку. Яркую, красную, чтобы на неё сразу обратили внимание».
Пасхальные куличи из БелгородаПасхальные куличи из Белгорода
Пасхальные куличи из БелгородаПасхальные куличи из Белгорода
Пасхальные куличи из БелгородаПасхальные куличи из Белгорода
Пасхальные куличи из БелгородаПасхальные куличи из Белгорода
Пасхальные куличи из БелгородаПасхальные куличи из Белгорода
Пасхальные куличи из Белгорода
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
«Из года в год мы стараемся поддерживать одну и ту же форму. Это уже как традиция. После выпечки на слегка остывшие куличи наносится помадка и всем нам знакомая посыпка», — рассказывает Валентина.

Далее начальник лаборатории показала куличи «премиум-класса» с творогом, в картонной упаковке. Это хороший вариант для того, чтобы вместе с ним отправиться в гости.

Один из работников показал ещё один необычный кулич. Ручной работы, пояснил мужчина. При его формировании тесто скручивают в подобие многослойного рулета, только по диагонали. В нём нет изюма, вместо него в тесто добавляют шоколадные капли и посыпают сверху сахарной пудрой.

Журналистам и операторам в конце экскурсии по хлебозаводу вручили по свежему куличу.

Пасхальный куличПасхальный кулич
Пасхальный кулич
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Выпечка пасхальных куличей
Видео: Татьяна Лукащева / Bel.ru
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