В Минобороны рассказали, чем ВСУ пытались атаковать Белгород в этот раз

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Около 16:00 дежурные средства ПВО пресекли очередную атаку ВСУ на Белгородскую область. Над регионом были уничтожены семь снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир».
Напомним, что в Белгороде и районе сегодня днём дважды объявляли ракетную опасность. Местные СМИ начали сообщать о последствиях взрывов.
До этого над областью в период с 12:30 до 15:20 были сбиты девять украинских беспилотников.
Также сегодня утром под удар попали движущиеся по дороге автобусы с работниками «Агро-Белогорья» и легковой автомобиль. Во время атаки дронов погибли семь человек.