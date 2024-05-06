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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Над Белгородской областью уничтожили семь снарядов РСЗО «Вампир»

В Минобороны рассказали, чем ВСУ пытались атаковать Белгород в этот раз

6 мая 2024, 14:22
Фото: Bel.ru

Над Белгородской областью уничтожили семь снарядов РСЗО «Вампир»

Атаку ВСУ пресекли дежурные средства ПВО. Произошло это около 16:00, сообщает пресс-служба министерства.
Сюжет
СВО

Около 16:00 дежурные средства ПВО пресекли очередную атаку ВСУ на Белгородскую область. Над регионом были уничтожены семь снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир».

Напомним, что в Белгороде и районе сегодня днём дважды объявляли ракетную опасность. Местные СМИ начали сообщать о последствиях взрывов.

До этого над областью в период с 12:30 до 15:20 были сбиты девять украинских беспилотников.

Также сегодня утром под удар попали движущиеся по дороге автобусы с работниками «Агро-Белогорья» и легковой автомобиль. Во время атаки дронов погибли семь человек.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Минобороны#СВО#РСЗО#РСЗО Vampire#Вампир
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