Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Гладков потребовал ускорить процесс восстановления домов белгородцев

«У нас в области лучше не стало»: Гладков высказался о ситуации с обстрелами региона

6 мая 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney

Гладков потребовал ускорить процесс восстановления домов белгородцев

В ходе оперсовещания главы муниципалитетов отчитывались о ходе восстановления жилья и машин после обстрелов. Глава региона Вячеслав Гладков потребовал ускориться, добавив, что в области ситуация с обстрелами лучше не стала.

Как отметил губернатор, восстановительные работы в регионе происходят за счёт внебюджетного фонда. Пока ситуация с обстрелами лучше не стала, поэтому количество разрушений будет увеличиваться.

У нас в области лучше не стало, как показала суббота и сегодняшнее утро. Количество разрушений, которые, может быть, будут происходить. Вы должны увеличить скорость восстановительных работ.
Вячеслав Гладков

Глава области добавил, что пока не начались восстановительные работы в Грайворонском округе. Там своих строителей там не хватает.

Люди же занимают разные позиции. Где-то тёща сказала «нет» и работы остановились. Это проблемы, которые должны решать ораны местного самоуправления. Моя задача — обеспечить ресурсы. Если вы не в состоянии, значит, войдём туда силами министерств. Деньги платим, процедуры упрощены максимально, а результат — слабый.
Вячеслав Гладков
Новые разрушения после обстрела ВСУ фиксируют в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Охрана «Серебряного Донца» выгоняла из комплекса прячущихся от обстрела белгородцевРазрушены подпорные стены, кровля и ограждения: последствия обстрела «Белгород-Арены»В правительстве не назвали число белгородцев, потерявших руки и ноги из-за обстрелов
#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Восстановление#СВО#Обстрелы#Внебюджетный фонд
Подпишитесь
Послепасхальный день в Белгородской области прошёл тревожно: что случилось 6 мая?
Сегодня, 15:32
Ребёнок ранен, мужчина погиб: известны последствия атаки ВСУ на Белгород и район
Сегодня, 14:24
Новый взрыв под Белгородом: целью украинских FPV-дронов стали два КамАЗа
Сегодня, 15:06
В Минобороны рассказали, чем ВСУ пытались атаковать Белгород в этот раз
Сегодня, 14:22
«Поднялось пыльное облако»: пострадавшая — об обстреле села, где погиб белгородец
Сегодня, 15:24
«Охота шла несколько дней». Алёхин — об уничтожении «Хаймарса» у Белгородской области
Сегодня, 13:10
"