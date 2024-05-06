«У нас в области лучше не стало»: Гладков высказался о ситуации с обстрелами региона

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Как отметил губернатор, восстановительные работы в регионе происходят за счёт внебюджетного фонда. Пока ситуация с обстрелами лучше не стала, поэтому количество разрушений будет увеличиваться.
У нас в области лучше не стало, как показала суббота и сегодняшнее утро. Количество разрушений, которые, может быть, будут происходить. Вы должны увеличить скорость восстановительных работ.
Вячеслав Гладков
Глава области добавил, что пока не начались восстановительные работы в Грайворонском округе. Там своих строителей там не хватает.
Люди же занимают разные позиции. Где-то тёща сказала «нет» и работы остановились. Это проблемы, которые должны решать ораны местного самоуправления. Моя задача — обеспечить ресурсы. Если вы не в состоянии, значит, войдём туда силами министерств. Деньги платим, процедуры упрощены максимально, а результат — слабый.
Вячеслав Гладков