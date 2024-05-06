«У нас в области лучше не стало»: Гладков высказался о ситуации с обстрелами региона

Гладков потребовал ускорить процесс восстановления домов белгородцев

В ходе оперсовещания главы муниципалитетов отчитывались о ходе восстановления жилья и машин после обстрелов. Глава региона Вячеслав Гладков потребовал ускориться, добавив, что в области ситуация с обстрелами лучше не стала.