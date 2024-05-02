В правительстве не назвали число белгородцев, потерявших руки и ноги из-за обстрелов

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Бел.Ру направило официальный запрос в правительство Белгородской области с целью узнать:
Ответили журналистам следующим образом:
«В результате обстрелов территории Белгородской области со стороны ВСУ мирные жители, в том числе дети, получили травмы различной степени тяжести, в числе которых повреждения конечностей, включая их частичную травматическую ампутацию».
На вопросы «Как проходит реабилитация потерявших конечности из-за обстрелов ВСУ жителей области? Обеспечивают ли потерявших конечности в результате атак ВСУ белгородцев протезами? Если да, то каков порядок оказания такой помощи?» последовал следующий ответ:
«Всем пострадавшим в клиниках федерального подчинения оказывается необходимая медицинская помощь, также там они проходят медицинскую реабилитацию. Организация оказания медицинской помощи всем пострадавшим гражданам региона находится на особом контроле в министерстве здравоохранения области».
Так как протезирование конечностей пострадавшим осуществляется за счёт средств Социального фонда России и за счёт благотворительных организаций, Бел.Ру порекомендовали обратиться с запросом и в это ведомство.
Напомним, что в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа наблюдается и восстанавливается белгородец, пострадавший при обстреле города 30 декабря. После прилёта рядом с его машиной Владислав потерял часть руки, получил повреждения грудной клетки, трахеи. Подробнее его историю Бел.Ру рассказывало ранее.