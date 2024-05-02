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В правительстве не назвали число белгородцев, потерявших руки и ноги из-за обстрелов

В правительстве не назвали число белгородцев, потерявших руки и ноги из-за обстрелов

2 мая 2024, 09:56
Фото: 1MI
Бел.Ру направило запрос в правительство Белгородской области: журналисты просили назвать число людей, потерявших конечности в результате атак ВСУ. В пресс-службе конкретных чисел не назвали, а по ряду вопросов рекомендовали обратиться в Соцфонд.

Бел.Ру направило официальный запрос в правительство Белгородской области с целью узнать:

  • сколько всего жителей Белгородской области потеряли конечности в результате атак ВСУ с 30 декабря 2023 года?
  • сколько всего жителей Белгородской области потеряли конечности в результате атак ВСУ с начала СВО?
  • сколько всего детей из Белгородской области потеряли конечности в результате атак ВСУ в марте 2024 года?
  • сколько всего детей из Белгородской области потеряли конечности в результате атак ВСУ с 30 декабря 2023 года?
  • сколько всего детей из Белгородской области потеряли конечности в результате атак ВСУ с начала СВО?

Ответили журналистам следующим образом:

«В результате обстрелов территории Белгородской области со стороны ВСУ мирные жители, в том числе дети, получили травмы различной степени тяжести, в числе которых повреждения конечностей, включая их частичную травматическую ампутацию».

На вопросы «Как проходит реабилитация потерявших конечности из-за обстрелов ВСУ жителей области? Обеспечивают ли потерявших конечности в результате атак ВСУ белгородцев протезами? Если да, то каков порядок оказания такой помощи?» последовал следующий ответ:

«Всем пострадавшим в клиниках федерального подчинения оказывается необходимая медицинская помощь, также там они проходят медицинскую реабилитацию. Организация оказания медицинской помощи всем пострадавшим гражданам региона находится на особом контроле в министерстве здравоохранения области».

Так как протезирование конечностей пострадавшим осуществляется за счёт средств Социального фонда России и за счёт благотворительных организаций, Бел.Ру порекомендовали обратиться с запросом и в это ведомство.

Напомним, что в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа наблюдается и восстанавливается белгородец, пострадавший при обстреле города 30 декабря. После прилёта рядом с его машиной Владислав потерял часть руки, получил повреждения грудной клетки, трахеи. Подробнее его историю Бел.Ру рассказывало ранее.

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