Что известно о восьми белгородцах, раненных в результате атак ВСУ?

Posted 9 февраля, 06:42
Published 9 февраля, 06:42
Modified 9 февраля, 06:44
Updated 9 февраля, 06:44
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших во время обстрелов за последнее время. Речь идёт об атаках на Белгород 7 февраля и на Новую Таволжанку с Ржевкой 8 февраля. Среди пострадавших — мальчик, который попал под машину. Всего вместе с ребёнком насчитывается восемь раненых.
Самые тяжёлые травмы получил житель Шебекинского горокруга — речь шла об ампутации рук и ног. Мужчина находится в тяжёлом состоянии. Его могут отправить на лечение в столицу.
По докладу врачей: всё идёт к тому, что удастся сохранить руку, состояние пока ещё тяжёлое. Как только появится возможность и будет необходимость, конечно, будем стараться отправить в Москву.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В тяжёлом состоянии также находится женщина, но врачи делают всё, чтобы его стабилизировать и улучшить.
Что касается пострадавшего ребёнка, он находится в реанимации в детской областной больнице, ему сделали операцию. Напомним, мальчик перебегал дорогу во время обстрела и попал под машину.
Также белгородцы интересовались самочувствием собаки, которая также была ранена во время обстрела. За неё, по словам Гладкова, можно не переживать.
Вы спрашивали про раненую собаку, которую вчера показал на фотографии в посте — не переживайте, её отвезли к ветеринару.
Вячеслав Гладков
Напомним, накануне при обстреле Ржевки в Шебекинском горокруге пострадали пять человек. Ещё один мужчин ранен при атаке дрона-камикадзе на автобус в Новой Таволжанке.