Что известно о восьми белгородцах, раненных в результате атак ВСУ?

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о состоянии белгородцев, пострадавших во время обстрелов за последнее время. Речь идёт об атаках на Белгород 7 февраля и на Новую Таволжанку с Ржевкой 8 февраля. Среди пострадавших — мальчик, который попал под машину. Всего вместе с ребёнком насчитывается восемь раненых.