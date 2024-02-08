В Сети появились кадры атакованного дроном ВСУ автобуса под Белгородом

Также под обстрелом оказалось село Ржевка в Шебекинском горокруге. Ранения получили пять человек. Один из них был серьёзно ранен. У мужчины травматическая ампутация рук и ног. Сейчас он находится в операционной. Были повреждены дома и автомобили.