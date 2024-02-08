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Published Сегодня, 17:45

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Updated Сегодня, 18:02

В Сети появились кадры атакованного дроном ВСУ автобуса под Белгородом

В Сети появились кадры атакованного дроном ВСУ автобуса под Белгородом

8 февраля 2024, 17:45
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил»
ЧП произошло сегодня, 8 февраля, в Новой Таволжанке. Дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями. Пострадал один человек. Фото публикуют в Telegram-канале «Просто Михаил».

В Сети публикуют кадры повреждённого рейсового автобуса в Новой Таволжанке. Ранее сообщалось, что под атаку дрона ВСУ попал автобус №104 (Шебекино — Муром). В общественном транспорте находились пассажиры.

В результате взрыва был ранен мужчина. Осколок повредил ему ногу.

Также под обстрелом оказалось село Ржевка в Шебекинском горокруге. Ранения получили пять человек. Один из них был серьёзно ранен. У мужчины травматическая ампутация рук и ног. Сейчас он находится в операционной. Были повреждены дома и автомобили.

Видео: Telegram-канал «Просто Михаил»
Дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями под Белгородом, есть раненый
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