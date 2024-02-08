В Сети появились кадры атакованного дроном ВСУ автобуса под Белгородом

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 18:02
Updated Сегодня, 18:02
В Сети публикуют кадры повреждённого рейсового автобуса в Новой Таволжанке. Ранее сообщалось, что под атаку дрона ВСУ попал автобус №104 (Шебекино — Муром). В общественном транспорте находились пассажиры.
В результате взрыва был ранен мужчина. Осколок повредил ему ногу.
Также под обстрелом оказалось село Ржевка в Шебекинском горокруге. Ранения получили пять человек. Один из них был серьёзно ранен. У мужчины травматическая ампутация рук и ног. Сейчас он находится в операционной. Были повреждены дома и автомобили.