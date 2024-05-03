Охрана «Серебряного Донца» выгоняла из комплекса прячущихся от обстрела белгородцев

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
По нашим данным, 2 мая гуляющие по парку «Берега» в Белгороде убежали при объявлении ракетной опасности в здание ледового катка «Серебряный Донец». На записи видно, как охранница комплекса «выгоняла» подростков, спрятавшихся от обстрела.
Женщина кричала на парня и девушку и угрожала вызовом полицией. После огласки в СМИ и медиа представители ледовой арены рассказали «Открытому Белгороду», что с пенсионеркой провели воспитательную беседу, а перед детьми извинились.
«Непонятно только, почему сразу не жаловаться руководству арены, а снимать всё на камеру и выкладывать», — ответили изданию руководство комплекса.
Журналисты Бел.Ру тоже попытались связаться с сотрудниками арены. Однако директор ушёл на обед и пообещался вернуться на следующей неделе.
Но нам удалось поговорить с другим сотрудником. Он сообщил другую информацию, что пытались отправить подростков на улицу уже после объявления отбоя, а в самом помещении уже никого не было, кроме молодой пары. С родителями детей также поговорили.
«Все люди, которые пришли по сигналу „ракетная опасность“, ушли после отбоя. А они сидели и говорили что, мы будем сидеть ещё», — ответили журналистам Бел.Ру.