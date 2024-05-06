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Последствия обстрела, архивное фото

От ударов ВСУ повреждены пять домов белгородцев, транспорт и коммерческое здание

6 мая 2024, 10:22
Фото: 1MI
Последствия обстрела, архивное фото

ВСУ за сутки атаковали шесть районов Белгородской области, есть разрушения

Разрушения есть в частных домах, повреждены транспорт, линии газо- и электроснабжения. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 5 мая атаковали шесть районов Белгородской области. Есть разрушения.

В селе Богун-Городок Борисовского района с беспилотника сброшены два взрывных устройства. Повреждён транспорт.

Старый Хутор в Валуйском городском округе подвергся артиллерийскому обстрелу. Осколки повредили четыре частных дома: выбиты стекла, пробита кровля, повреждены фасады и заборы.

В городе Шебекино при падении и взрыве беспилотника выбиты окна в одном частном доме и хозяйственной постройке. Над Муромом в Шебекинском округе ВСУ с БПЛА сбросили три взрывных устройства, а также выпустили 13 миномётных снарядов. Повреждения получили один частный дом, здание коммерческого объекта, линии газо- и электроснабжения.

В Белгородском районе атаке ВСУ подверглись Красный Хутор, Журавлёвка, Щетиновка и Устинка. Разрушений и пострадавших нет.

Под миномётный обстрел накануне попали хутор Старый Волоконовского района, а также Краснояружский район. Там было зафиксировано 10 разрывов снарядов. А один миномётный снаряд был выпущен по территории между селами Поповка и Демидовка. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Новые разрушения после обстрела ВСУ фиксируют в Белгородской области
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