От ударов ВСУ повреждены пять домов белгородцев, транспорт и коммерческое здание

В городе Шебекино при падении и взрыве беспилотника выбиты окна в одном частном доме и хозяйственной постройке. Над Муромом в Шебекинском округе ВСУ с БПЛА сбросили три взрывных устройства, а также выпустили 13 миномётных снарядов. Повреждения получили один частный дом, здание коммерческого объекта, линии газо- и электроснабжения.