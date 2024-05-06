Как подключиться к программе долгосрочных сбережений

Государство будет софинансировать взносы участника программы в размере до 36 тыс. рублей в течение трех лет, следующих за годом после первого пополнения, в зависимости от размера взноса и уровня дохода участника. С суммы взносов до 400 тыс. рублей в год клиенты смогут ежегодно получить налоговый вычет в размере от 52 до 60 тыс. рублей.