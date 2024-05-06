Как подключиться к программе долгосрочных сбережений

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Человек сможет как самостоятельно копить за счет собственных добровольных взносов, так и перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления, — пояснили в пресс-службе ВТБ.
Государство будет софинансировать взносы участника программы в размере до 36 тыс. рублей в течение трех лет, следующих за годом после первого пополнения, в зависимости от размера взноса и уровня дохода участника. С суммы взносов до 400 тыс. рублей в год клиенты смогут ежегодно получить налоговый вычет в размере от 52 до 60 тыс. рублей.
«Программа долгосрочных сбережений позволяет ее участникам увеличить свои накопления не только за счет личных взносов, но и за счет софинансирования со стороны государства. Например, для клиентов с доходами до 80 тысяч рублей в месяц каждый вложенный рубль будет дополняться еще одним. Каждый россиянин может оформить договор по ПДС в любом офисе банка и получить финансовую поддержку от государства», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.