Аналитика ВТБ: спрос на продукты для шашлыка растёт

За апрель в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД, покупатели потратили на мясо для шашлыка почти 400 млн рублей, купив около 1 млн упаковок товара. Это на 5% больше по количеству, чем в апреле прошлого года. Цена в этой категории товаров выросла за год на 19% и составила 416 рублей.