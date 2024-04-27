Клиентам банка «Открытие» доступно подключение ВТБ Мобайл

Пользователи могут подключить пакет «Оптимальный», который включает 30 ГБ интернет-трафика и 500 минут голосовой связи с абонентской платой от 350 рублей в месяц. В абонентскую плату входит безлимитный трафик в мессенджерах, оплаченные гигабайты интернет-трафика и минуты не сгорают по окончании расчетного периода, а переносятся на следующий месяц. Клиент может настроить индивидуальный тарифный план в мобильном приложении ВТБ Мобайл или на сайте оператора. В число услуг автоматически включена защита от платных подписок, подмены SIM-карты и нежелательных звонков.