Клиентам банка «Открытие» доступно подключение ВТБ Мобайл

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
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Updated Сегодня, 11:11
«Объединение с „Открытием“ — важный проект для ВТБ. Миграция розничных клиентов началась с конца прошлого года. Уже сейчас в офисах „Открытия“ доступны финансовые предложения ВТБ от карт до сберегательных и кредитных продуктов. Для нас важно, чтобы клиенты „Открытия“ продолжили получать сервисную поддержку на максимально комфортных условиях. Раньше получить SIM-карту можно было в офисах ВТБ или курьером, а теперь в более 170 отделениях „Открытия“ в более 20 регионах присутствия оператора. Абонентам доступны конкурентные тарифные условия, удобное подключение и безопасное использование связи», − отметил Алексей Чернецов, генеральный директор ВТБ Мобайл.
Стать абонентом ВТБ Мобайл можно с сохранением своего номера телефона. Для этого необходимо получить SIM-карту в офисе банка и оформить заявку на перенос номера в личном кабинете на сайте vtbmobile.ru. Всем новым абонентам будет начислена 1000 рублей на счет.
Перейти на нового оператора можно также с помощью технологии eSIM — встроенной производителем в телефон цифровой сим-карты. Владельцы ряда моделей смартфонов могут сделать это дистанционно через приложение «ID.Link».
Пользователи могут подключить пакет «Оптимальный», который включает 30 ГБ интернет-трафика и 500 минут голосовой связи с абонентской платой от 350 рублей в месяц. В абонентскую плату входит безлимитный трафик в мессенджерах, оплаченные гигабайты интернет-трафика и минуты не сгорают по окончании расчетного периода, а переносятся на следующий месяц. Клиент может настроить индивидуальный тарифный план в мобильном приложении ВТБ Мобайл или на сайте оператора. В число услуг автоматически включена защита от платных подписок, подмены SIM-карты и нежелательных звонков.
Клиентам «Открытия» доступны все преимущества ВТБ Мобайл: оплата до 100% услуг с помощью программы лояльности «Мультибонус», безлимитные звонки внутри сети, отсутствие роуминга в поездках по России и бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои инвестиции, в том числе за границей и при нулевом балансе.
Офисная сеть ВТБ насчитывает порядка 1,3 тысячи точек в 79 субъектах РФ. В рамках стратегии развития сети до конца 2026 года банк планирует расширить доступность банковского обслуживания на 100% субъектов федерации и городов с населением от 20 тысяч человек, охватив по сути все финансово-активное население страны. ВТБ намерен увеличить доступность физических каналов в два раза, чтобы сетью банка были охвачены более 100 млн человек.
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.