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Самозанятость

ВТБ присоединился к сервису безналичных расчетов для самозанятых

23 апреля 2024, 11:39
Фото: ВТБ
Самозанятость
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ВТБ присоединился к сервису безналичных расчетов для самозанятых в приложении ФНС России «Мой налог». С его помощью плательщики налога на профессиональный доход — физические лица и индивидуальные предприниматели — могут принимать оплату за товары и услуги картой и Систему быстрых платежей (СБП).

Сервис доступен клиентам всех российских банков-пользователям приложения «Мой налог», что обеспечивает удобство и оперативность расчетов в режиме онлайн, а также прозрачность взаимодействия самозанятых и их клиентов. Функционал реализован совместно с платежной платформой НКО «МОБИ.Деньги».

Партнерское решение ВТБ и «МОБИ.Деньги» одобрено ФНС России и опубликовано в приложении «Мой налог». Выбрать платежного агента и подключить сервис пользователи могут в разделе «Платежи» («Платежная информация») — «Получение средств»-«Платежные агенты». Впервые услуга безналичных расчетов в приложении «Мой налог» была реализована в 2022 году.

Для запроса платежа за товар или услугу самозанятый формирует в приложении счет в адрес клиента − физического лица, ИП или юридического лица и выбирает «Онлайн-оплату». Ссылку на счет он может отправить в мессенджере или по электронной почте. Заказчику достаточно перейти по ссылке и выбрать удобный способ оплаты − по карте или СБП. После оплаты средства автоматически поступят на карту или счет, указанные при подключении сервиса самозанятым.

«ВТБ расширяет набор инструментов для приема платежей и предлагает современные цифровые сервисы для разных сфер и масштабов бизнеса. В России зарегистрировано уже 10 млн самозанятых. Интеграция эквайринга ВТБ в приложение „Мой налог“ позволяет предоставить им еще один удобный способ расчетов − выставлять счета и принимать оплату за пару кликов, при этом соблюдая все требования налогового законодательства», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.
«МОБИ.Деньги уже много лет специализируется на розничных платежах и переводах. Для нас этот проект — отличная возможность применить накопленный опыт в реализации столь масштабной и социально значимой инициативы совместно с ВТБ и ФНС России», − прокомментировал Александр Евдокимов, коммерческий директор «МОБИ.Деньги».

Справка

«Мой налог» — официальное приложение ФНС России для плательщиков налога на профессиональный доход. Приложение обеспечивает удаленное взаимодействие между самозанятыми и налоговым органом. Самозанятому не нужно сдавать отчетность и покупать кассу — приложение само ведет учет доходов, рассчитывает налог и др.

Услуга безналичных расчетов для физических лиц и индивидуальных предпринимателей в статусе самозанятых в приложении ФНС России «Мой налог» предоставляется Банком ВТБ (ПАО) (далее — Банк) совместно с ООО НКО «МОБИ.Деньги» (далее — НКО). Услуга предоставляется после заключения самозанятым — резидентом Российской Федерации с НКО договора об осуществлении перевода денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе, перевода электронных денежных средств, путем присоединения к публичной оферте, размещенной в мобильном приложении «Мой налог» — официальном приложение ФНС России для плательщиков налога на профессиональный доход. Приложение обеспечивает удаленное взаимодействие между самозанятыми и налоговым органом. За предоставление услуги НКО взимает комиссию (за услугу приёма платежей по картам — 3,5% от суммы операции, за услугу приёма платежей через Систему быстрых платежей — 1,0%).

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000

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