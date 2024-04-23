ВТБ присоединился к сервису безналичных расчетов для самозанятых

Услуга безналичных расчетов для физических лиц и индивидуальных предпринимателей в статусе самозанятых в приложении ФНС России «Мой налог» предоставляется Банком ВТБ (ПАО) (далее — Банк) совместно с ООО НКО «МОБИ.Деньги» (далее — НКО). Услуга предоставляется после заключения самозанятым — резидентом Российской Федерации с НКО договора об осуществлении перевода денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе, перевода электронных денежных средств, путем присоединения к публичной оферте, размещенной в мобильном приложении «Мой налог» — официальном приложение ФНС России для плательщиков налога на профессиональный доход. Приложение обеспечивает удаленное взаимодействие между самозанятыми и налоговым органом. За предоставление услуги НКО взимает комиссию (за услугу приёма платежей по картам — 3,5% от суммы операции, за услугу приёма платежей через Систему быстрых платежей — 1,0%).