Аналитика ВТБ: жители ЦФО доверяют цифровым инвестиционным советникам

Рассуждая о будущем, более четверти опрошенных отметили, что хотели бы, чтобы цифровой консультант напоминал о важных событиях рынка (27%). 37% респондентов ждут, когда он будет отвечать на все интересующие финансовые вопросы. Еще 16% готовы «учиться» у робота и хотят, чтобы он стал их наставником в инвестициях. При этом 19% рассчитывают, что в будущем цифровой помощник будет принимать все решения за инвестора.