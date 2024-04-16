Аналитика ВТБ: в 2024 году выдачи ипотеки в России составят 4,6-5,1 трлн рублей

В 2024 году в полном объеме заработали меры регулятора по «охлаждению» рынка ипотеки и новые условия господдержки, что в совокупности с высоким уровнем базовых ставок привело к сокращению спроса клиентов. В первом квартале продажи жилищных кредитов в России составили около 1 трлн рублей, что более чем на 15% ниже по сравнению с тем же периодом 2023 года. При этом клиенты, для которых актуален жилищный вопрос, сфокусировали свой интерес на программах с господдержкой. По итогам января-марта доля льготной ипотеки в общем объеме выдач составила около 70%, что на 19 пп выше, чем год назад. На фоне ожидаемой отмены основной льготной программы с июля к концу полугодия спрос клиентов на сделки с господдержкой будет усиливаться.