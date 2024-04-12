В ВТБ ID можно авторизоваться по отпечатку пальца и лицу

«Каждый день появляется все больше и больше ресурсов, для использования которых нам надо запоминать логины и пароли. Согласитесь, это неудобно и не всегда безопасно — ведь доступ к ним могут в любой момент получить мошенники. Появление сервисов ID, то есть упрощенного единого входа на сайты, улучшает пользовательский путь и соответствует общей тенденции на усиление безопасности. Технологию мгновенного входа по лицу и отпечатку пальца мы первыми реализовали два года назад в веб-версии ВТБ Онлайн, сегодня им ежедневно пользуются более 3 млн человек. В будущем мы планируем, что с помощью ВТБ ID клиенты смогут подтверждать свои учетные записи на других порталах, оплачивать покупки или брать рассрочку от банков в маркетплейсах», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.