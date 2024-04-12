Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:00

Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Количество офисов, работающих по субботам, увеличил ВТБ

Количество офисов, работающих по субботам, увеличил ВТБ

12 апреля 2024, 15:00
Фото: ВТБ
Для розничных клиентов дополнительно свыше 100 офисов ВТБ теперь работают по субботам. Число отделений, где физические лица смогут решать свои финансовые вопросы в выходной, составляет более трети всей сети — 475 точек.

Отделения, которые открыты в субботу для населения, находятся в 221 населенном пункте 73 субъектов России.

«В связи с активным ритмом жизни многие люди не успевают посещать отделения в будние дни, поэтому мы решили не ограничиваться стандартным рабочим графиком. К концу года около половины всех наших офисов будут работать по выходным, обеспечивая доступность услуг для большего числа клиентов», — прокомментировал руководитель департамента администрирования сети — вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

Аналитика ВТБ: рынок сбережений растет
Узнать подробнее
Читайте также:
Аналитика ВТБ: в марте выдачи ипотеки в ЦФО выросли в три разаАналитика ВТБ: каждый пятый житель ЦФО выпускает к своему счету карты для близкихВТБ удвоил число городов курьерской доставки
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Физические лица#ВТБ#Офисы#Белгород#Клиенты#Населенный пункт#Суббота#Отделения
Подпишитесь
Что делать школьникам и учителям на дистанте, если объявлена опасность атаки БПЛА?
Сегодня, 17:03
Цифры могут вырасти втрое: в приграничье подсчитали предварительный ущерб от атак ВСУ
Сегодня, 17:21
Возвращаться ли в находившийся долгое время под атаками Грайворон? Отвечает Гладков
Сегодня, 16:47
«Охота на „Вампиров“ дала о себе знать». Полковник — о временном затишье в Белгороде
Сегодня, 13:21
Антидроновые сетки на сельхозтехнику поручили установить до конца следующей недели
Сегодня, 18:02
Подростков из нашумевших видео в Белгороде могут поставить на учёт в ПДН
Сегодня, 15:53
"