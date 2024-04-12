Количество офисов, работающих по субботам, увеличил ВТБ

«В связи с активным ритмом жизни многие люди не успевают посещать отделения в будние дни, поэтому мы решили не ограничиваться стандартным рабочим графиком. К концу года около половины всех наших офисов будут работать по выходным, обеспечивая доступность услуг для большего числа клиентов», — прокомментировал руководитель департамента администрирования сети — вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.