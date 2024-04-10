Аналитика ВТБ: каждый пятый житель ЦФО выпускает к своему счету карты для близких

При этом 9% жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) планируют попробовать семейные карты в ближайшее время. Это самый высокий процент потенциальных пользователей единого счёта в РФ. И это легко объяснимо, ведь согласно данным исследования в областях ЦФО больше всего тех, кто тщательно следит за финансами и считает, что финансы нуждаются в четком контроле, — таких респондентов 44%.