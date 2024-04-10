Аналитика ВТБ: каждый пятый житель ЦФО выпускает к своему счету карты для близких

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
При этом 9% жителей Центрального федерального округа (без учета Москвы и Московской области) планируют попробовать семейные карты в ближайшее время. Это самый высокий процент потенциальных пользователей единого счёта в РФ. И это легко объяснимо, ведь согласно данным исследования в областях ЦФО больше всего тех, кто тщательно следит за финансами и считает, что финансы нуждаются в четком контроле, — таких респондентов 44%.
Почти четверть участников опроса считают, что возможность привязать несколько карт к одному счету — удобная и полезная опция, а 34% думают, что у каждого должен быть свой отдельный счет. 23% респондентов не готовы давать оценку, пока сами не попробуют такую возможность. Еще 20% считают, что общий счет может внести путаницу в семейный бюджет.
Среди тех, кто готов выпустить карты для близких к общему счету, 53% привязали бы к нему карты для партнера. Каждый пятый взял бы на себя траты пожилых родителей. Выпустить допкарты для несовершеннолетних детей разных возрастов готовы 48% опрошенных, а 11% — были бы не против помогать таким образом своим взрослым детям.
17% респондентов, знакомых с сервисом дополнительных карт, не стала бы ограничивать близких в расходах. Большинство опрошенных (23%) считает правильным установить опрошенных хотели бы установить лимит в 5 тыс. рублей.
Большинство жителей ЦФО (62%) считают, что детей нужно приучать к деньгам еще в дошкольном (19%) или младшем школьном возрасте (43%). 63% респондентов считают, что карманные расходы детям 10-17 лет не должны превышать 3 тыс. рублей в месяц, 18% готовы увеличить статью расходов в пределах 3-5 тыс. рублей ежемесячно. Свыше 5 тыс. рублей на личные траты, готовы давать только 7% опрошенных.
«Благодаря дополнительным картам и платежным стикерам для доверенного круга лиц владельцы счета могут эффективнее управлять финансами семьи, оказывать поддержку родителям, повышать финансовую грамотность детей. Сегодня около 70% дополнительных карт заказывают для детей, 30% приходится на карты для супругов и родителей», — прокомментировал результаты опроса руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.
*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 1–8 апреля по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.