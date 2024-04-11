Аналитика ВТБ: рынок сбережений растет

Posted Вчера, 14:03
Published Вчера, 14:03
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Прирост портфеля рублевых сбережений за 1 квартал 2024 только в ВТБ оказался выше в 6 раз по сравнению аналогичным периодом прошлого года, а сам объем портфеля на конец марта 2024 вырос на 44% по сравнению с мартом 2023 года.
Наибольшая сумма, размещенная на рублевых вкладах, традиционно приходится на столичный регион (суммарно более 2 трлн) и Санкт-Петербург (почти 405 млрд). В топ-10 регионов по общей сумме рублевых вкладов также входят Ростовская область (119,5 млрд), Краснодарский край (более 109 млрд), Нижегородская область (более 96 млрд), Республика Татарстан (более 95 млрд), Воронежская область (более 84,5 млрд), Самарская область (почти 84 млрд) и Свердловская область (более 83,5 млрд).
Лидеры среди регионов по сумме вклада на одного человека — Москва, Приморский край, Белгородская, Магаданская, Воронежская, Сахалинская области, Санкт-Петербург, Хабаровский край, Ростовская область и Краснодарский край.
«Ситуация на финансовом рынке продолжает стимулировать вкладчиков. Реферальные программы, дающие повышенную доходность, вклады с гибким параметрами, валютные и рублевые инструменты для диверсификации сбережений, а также накопительные счета привлекательны как для долгосрочного сохранения средств, так и для оперативного получения высокой доходности», — прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Банк РНКБ также отмечает сохранение активного спроса на сберегательные продукты у жителей Республики Крым и Севастополя. Общий объем срочных депозитов в РНКБ с начала года вырос на 4,8% и достиг 106,4 млрд руб. С начала года клиенты открыли порядка 63 тыс. вкладов (для сравнения, за аналогичный период 2023 года было открыто 37 тысяч вкладов).
По прогнозам аналитиков, объем рынка рублевых сбережений продолжит стабильно расти до конца первого полугодия, а рублевые депозиты останутся самым востребованным и популярным инструментом у клиентов. Прогнозируемое смягчение денежно-кредитной политики регулятора во втором полугодии повлечет за собой корректировку ставок по вкладам у основных игроков рынка.