Аналитика ВТБ: рынок сбережений растет

Банк РНКБ также отмечает сохранение активного спроса на сберегательные продукты у жителей Республики Крым и Севастополя. Общий объем срочных депозитов в РНКБ с начала года вырос на 4,8% и достиг 106,4 млрд руб. С начала года клиенты открыли порядка 63 тыс. вкладов (для сравнения, за аналогичный период 2023 года было открыто 37 тысяч вкладов).