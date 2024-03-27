Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

ВТБ отменяет комиссию за платежные стикеры

ВТБ отменяет комиссию за платежные стикеры

27 марта 2024, 14:39
Реклама. Банк ВТБ (ПАО) . erid: LjN8KSVf9
Оформление и использование платежных стикеров станет бесплатным для всех клиентов ВТБ с 1 апреля. Такое решение банк принял после сообщения о том, что добавление и использование карт «Мир» российских банков в приложении Samsung Pay с 3 апреля будет недоступно.

Для расширения инструментов для безналичной оплаты ВТБ в течение 2024 года запустит собственное платежное приложение ВТБ Pay.

«Внешние ограничения стали дополнительным стимулом для банков нарастить темп разработки замещающих платежных решений. Финансовые игроки развивают целые экосистемы альтернативных платежных инструментов, в первую очередь для бесконтактной оплаты. Это оплата по QR через СБП, с помощью стикеров и различных Pay-сервисов. Поэтому к подобным сегодняшнему решениям российские банки в целом готовы. Дополнительно для поддержки наших клиентов с 1 апреля мы приняли решение отменить плату за стикеры, в этом году запустим собственное платежное приложение ВТБ Pay, чтобы у всех клиентов банка была возможность выбрать наиболее удобный способ для совершения ежедневных платежей», — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.

С момента запуска платежных стикеров в октябре 2023 года ВТБ выдал более 500 тыс. дебетовых и кредитных стикеров. С помощью стикера клиенты могут бесконтактно оплачивать покупки, а также снимать наличные в банкоматах, которые поддерживают работу по NFC. Стикер надежно защищен: на нем нет данных карты и, как на обычную карту, на него можно установить ПИН-код, а при потере оперативно заблокировать.

Один из самых динамично растущих сервисов безналичной оплаты — сервис оплаты по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Платежи по QR-коду через СБП работают как офлайн в торговых точках, так и онлайн, через кнопку с переходом в приложение банка. Платеж через СБП выбирает каждый четвертый клиент ВТБ.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама

Читайте также:
ВТБ финансирует новый жилой проект девелопера «Мангазея»ВТБ: накопительный счет чаще всего выбирают клиенты старше 40 летВТБ получил две награды премии Банки.ру
#Общество#Комиссия#Банк#Оплата#ВТБ#Мир#Приложение#Артем Черненко#NFC
Подпишитесь
Взрыв произошёл в центре Белгорода, есть пострадавшая и разрушения
Сегодня, 14:20
Егор Крид назвал сумму, которую собрал во время стрима для помощи Белгороду
Сегодня, 10:13
«Не разобрались, а брызжете слюной»: Кашеварова — о речи Соловьёва про белгородцев
Сегодня, 07:51
Своя реальность: как жители Белгородской области «живут» в давно не существующем СССР
Сегодня, 06:56
При каких условиях белгородцы могут получить компенсацию за съём жилья?
Сегодня, 12:18
Яндекс вернет полную стоимость поездок на такси в случае массовых эвакуаций
Сегодня, 09:40
"