Аналитика ВТБ: в марте выдачи ипотеки в ЦФО выросли в три раза

«В начале 2024 года в полном объеме заработали меры Центрального банка по „охлаждению“ рынка ипотеки. В этих условиях, несмотря на оживление спроса на рынке недвижимости с февраля, относительно прошлого года выдачи сокращались. По нашей оценке, в первом квартале продажи ипотеки в России снизились более чем на 10% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Мы следим за финансовой конъюнктурой рынка и не исключаем возможных решений при ее изменении», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.