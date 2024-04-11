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Аналитика ВТБ: в марте выдачи ипотеки в ЦФО выросли в три раза

Аналитика ВТБ: в марте выдачи ипотеки в ЦФО выросли в три раза

11 апреля 2024, 09:46
Фото: ВТБ
В Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области) в марте ипотеку оформили около трех тысяч человек, общая сумма сделок превысила 10,4 млрд рублей. Это в три раза по объему и количеству превосходит результат предыдущего месяца.
Сюжет
Ипотека

По итогам первого квартала заемщики в ЦФО получили 17,7 млрд рублей. Средний чек кредита составил 3,6 млн рублей. Такова статистика ВТБ.

В целом по стране в марте выдачи ипотеки достигли 500 млрд рублей, что в 1,5 раза выше результата февраля, но примерно на 10% ниже, чем годом ранее. Всего по итогам первого квартала россияне получили на покупку недвижимости порядка 1,1 трлн рублей, что почти на 13% меньше, чем за первые три месяца 2023 года.

Драйверами спроса стали программы с господдержкой, по которым в первом квартале прошли 7 из 10 сделок. Среди них наибольшим интересом по-прежнему пользовалась «семейная ипотека». Вторая по популярности — «ипотека с господдержкой-2020».

«В начале 2024 года в полном объеме заработали меры Центрального банка по „охлаждению“ рынка ипотеки. В этих условиях, несмотря на оживление спроса на рынке недвижимости с февраля, относительно прошлого года выдачи сокращались. По нашей оценке, в первом квартале продажи ипотеки в России снизились более чем на 10% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Мы следим за финансовой конъюнктурой рынка и не исключаем возможных решений при ее изменении», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

По прогнозам, в целом по итогам 2024 года выдачи ипотеки в России могут составить 4,6-5,1 трлн рублей против 7,8 трлн в 2023 году. Итоговые результаты продаж будут зависеть от ожидаемой модернизации льготных программ, дальнейшего ужесточения риск-политики регулятора, а также сроков и темпов снижения ключевой ставки.

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