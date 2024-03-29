ВТБ возвращает кешбэк рублями

В связи с перезапуском программы клиентам будут доступны категории с повышенным кешбэком до 25% вместо фиксированных 2-4%. Для клиентов со сбережениями — накопительным счетом или вкладом от 50 тысяч рублей — будут действовать специальные условия. Например, они смогут выбрать начисление кешбэка в 1% за все покупки. Также увеличится лимит на объем начислений в месяц. По «Карте для жизни» это 3000 рублей, по карте «Привилегия» — 20 000 рублей и по карте Private Banking — 100 000 рублей.