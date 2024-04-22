Портфель рублёвых пассивов ВТБ превысил 7 трлн

Вклад-флоатер, который ВТБ готовится запустить в мае, будет доступен для размещения средств в рублях на сроки от шести месяцев до трех лет. Предусмотрена возможность выбора опции капитализации процентов или их ежемесячной выплаты на отдельный счет.